David Faitelson demerita el campeonato mundial del 'Pitbull' Cruz

El pasado sábado, Isaac "Pitbull" Cruz conquistó el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), frente al estadounidense Rolando Romero; primer campeonato en su carrera.

El oriundo de la Ciudad de México dio muestra de su fuerza, pegada y hambre arriba del ring, al noquear a "Rolly" en el octavo round; sin embargo, para David Faitelson su calidad aún está en duda.

"Si tú me das a elegir a mí y a otros especialistas de boxeo, si el Pitbull está entre los 100 mejores boxeadores mexicanos de la historia, no está. Es campeón del mundo, pero no está", lanzó Faitelson en Tercer Grado Deportivo.

Para el talento de TUDN, el púgil mexicano de 25 años no tiene la calidad y técnica de otros históricos del boxeo nacional y lo llamó "tiragolpes".

"Lo mido en la forma como boxea. Él es un tiragolpes, espectacular para la televisión; va, pone el cuerpo, pone la cara, se lanza con todo, pero no tiene la escuela técnica que es tradicional en nuestro boxeo", criticó el periodista de Televisa.