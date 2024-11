David Faitelson cree que Rayados y Tigres serían mejores si no estuvieran en Monterrey

En los últimos años, los equipos de Monterrey, Tigres y Rayados, han dominado la escena de la Liga MX con sus poderosas plantillas, peleando siempre por los primeros lugares y, en ocasiones, llevándose el título. Sin embargo, a pesar de su éxito, la mayoría de los aficionados en México aún no los considera entre los clubes 'grandes', tema que reflexionó el periodista deportivo David Faitelson en el programa Tercer Grado Deportivo de TUDN.

Según Faitelson, el factor que limita la popularidad y el crecimiento nacional de estos clubes es su sede, ya que Monterrey, a diferencia de la Ciudad de México, no ofrece la misma proyección.

“Ellos viven en su mundo, la ciudad de Monterrey. Si mudas a Tigres a la capital, ese equipo tendría éxito porque es un equipo atractivo, con personalidad y títulos. Habría sido un club de alcance nacional, pero la idiosincrasia regiomontana les limita”, explicó.

Faitelson también destacó la intensidad del reciente Clásico Regio en el Estadio BBVA, donde ambos equipos entregaron un gran espectáculo. No obstante, criticó que esta entrega no se ve cuando enfrentan a otros rivales, señalando que Rayados, en particular, puede tener momentos de “pecho frío”.

Finalmente, el periodista reconoció los esfuerzos de las directivas de ambos clubes para construir plantillas de alta calidad, pero reiteró que Monterrey, en lugar de proyectarlos, los retiene. “El problema de Tigres y Rayados es Monterrey. Aunque han construido equipos con gran poder económico y jugadores fantásticos, Monterrey los atrapa”, concluyó.