David Faitelson arremete contra José Ramón Fernández tras crítica a TUDN por muerte de André Marín

La muerte de André Marín fue un suceso mediático en el mundo deportivo que dejó una tristeza entre compañeros y empresas en las que se desempeñó como uno de los mejores periodistas deportivos, lamentablemente no todo quedó ahí, pues José Ramón Fernández y David Faitelson protagonizaron una discusión que se está yendo de las manos.

Tras la muerte de Marín, figuras del mundo deportivo expresaron sus condolencias en redes sociales y videos, dos de ellos fueron José Ramón Fernándenz y David Faitelson, no obstante, el reconocido periodista de ESPN aseguró en una entrevista con el medio "Récord" que alguien se aprovechó del estado de salud de Marín para llevárselo a Televisa, la chispa que pronto encendería la polémica.

"Alguien se aprovechó de su enfermedad, me dolió mucho, cuando lo vi en Televisa dije 'ojalá se componga, ojalá esté bien', me di cuenta porque usaba una mascarilla para protegerse", señaló "Joserra".

De igual manera, consideró que Marín hubiera vuelto a las andadas cuando los doctores le hubieran indicado que era el tiempo correcto, sin embargo, lamentó que una persona de "mala saña" haya ignorado las indicaciones y se lo llevara a Televisa directamente.

"Él tenía que haber descansado hasta que los doctores le dieran de alta, (pero) gente con mala saña se encargó de llevarlo y Televisa lo contrató", concluyó.

Faitelson le responde duramente a José Ramón

La personalidad que no tomó para nada bien las palabras dichas por Joserra ante la televisora de San Ángel, fue David Faitelson, periodista que actualmente radica en dicha emisora, quien aprovechó las redes sociales para "advertirle" a José Ramón de que tuviera cuidado con sus palabras.

"Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir…", replicó Faitelson.