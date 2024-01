'Daré prioridad a crisis del agua'

Jorge Álvarez Máynez prometió que, a diferencia de quienes no atienden el problema "porque no da votos", de alcanzar la Presidencia ará prioridad a resolver la crisis hídrica que ya dejó sin agua a varios estados de la República Mexicana.

En un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el precandidato único de Movimiento Ciudadano (MC) se jactó de que, contrariamente a otros líderes "prianistas", los gobiernos naranjas de Jalisco y Nuevo León no abandonaron el tema y "han marcado la diferencia de cómo se hacen las cosas", pues resolvieron la falta del líquido desde su raíz, con medidas sustentables, de beneficio a largo plazo.

"Este asunto fundamental, que es la gestión del agua, es un tema en el que los gobiernos de Movimiento Ciudadano han marcado la diferencia de cómo se hacen las cosas.

"Es un tema que no se atiende, en buena medida, porque creen los gobiernos que no da votos. Mucho de lo que dicen no se hace nunca, por ejemplo, reparar las tuberías, que aquí en Jalisco el PRI y el PAN dejaron 30 años abandonadas (…) Lo mismo en Nuevo León, donde para reparar también se usa infraestructura de primer mundo", expuso el aspirante emecista.