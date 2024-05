Danny Ocean va por otro 'sold out' en Torreón

A más de un año de haber arrasado en la Comarca Lagunera, Danny Ocean está listo para retornar.

El venezolano se presentará este 11 de mayo en el Coliseo Centenario con su nuevo tour. Fue en octubre de 2022, cuando el artista actuó en el mismo lugar ante un lleno total.

Se espera que ocurra lo mismo y esta misma semana el cantante logre el codiciado “sold out”

De estreno

El cantante y productor venezolano Danny Ocean compuso los doce temas que conforman Reflexa, su nuevo álbum de estudio que vio la luz a principios de este mes de mayo, mientras surcaba una etapa marcada por interrogantes de índole existencial.

“Más allá de todo lo de la música, ¿cuál es el propósito de todo esto?”, se preguntaba, según recordó en entrevista con la agencia EFE este caraqueño que desde la publicación en 2016 del sencillo Me rehúso ha tenido una trayectoria ascendente, impulsada por altas cifras de reproducciones y colaboraciones con figuras internacionales.

En el disco que se acaba de publicar, el intérprete aborda los cánones de la música popular, como son el amor o la identidad y el crecimiento personal, pero a través de una mirada introspectiva y por medio de melodías cautivadoras que dentro de todo sostienen un mensaje de esperanza.

“Hay una luz en la oscuridad”, dijo Danny Ocean, para luego añadir: “El amor siempre ha estado conmigo. Me he encargado de que siempre haya algo positivo en cada una de las canciones. Es muy importante para mí dar ese mensaje de esperanza, de que el amor lo puede todo”.

El álbum, el tercero de su discografía, contiene sencillos publicados meses atrás, entre ellos Amor, Cero condiciones o No te enamores de él, así como temas más festivos, como es el caso de Si no no.