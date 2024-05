Danny Ocean hace vibrar a La Laguna en concierto

Este sábado 11 de mayo, el reconocido artista Danny Ocean hizo vibrar a sus "Babylon Girl's" en el Coliseo Centenario en Torreón, marcando el inicio de su gira "Danny Ocean, México Tour 2024".

A las 9:40 de la noche, el talentoso venezolano y su banda se adueñaron del escenario, deleitando a sus seguidores con un repertorio que incluyó éxitos como Mónaco, Epa Wei y Volare. Presentando su más reciente álbum Reflexa, lanzado el 2 de mayo en diversas plataformas, del que destaca especialmente su sencillo Amor, el cual fue coreado y bailado por los asistentes laguneros, quienes también se unieron al artista en temas como Ferrari, Ley universal y Si No No. En este último tema el artista fue sorprendido por un grupo de fans que se unieron a él en el escenario para bailar.

Daniel Alejandro demostró una vez más su conexión especial con la Comarca Lagunera, atrayendo a cientos de fanáticos ávidos de su característico "swing". El público disfrutó de clásicos como Cuando me acerco a ti, Vuelve y Dembow, pero fue Fuera del Mercado la canción más coreada de la noche.

El ambiente romántico llegó con No te enamores de él, mientras que Me Rehúso, sencillo con el que el cantautor se catapultó a la fama, no podía faltar en la velada. Con una energía inigualable, Danny Ocean demostró una vez más por qué es uno de los artistas más aclamados del momento, dejando una huella imborrable en cada corazón lagunero presente.