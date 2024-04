Danna revela por qué decidió abandonar la actuación y salirse de Élite

La cantante mexicana Danna Paola estuvo de visita en el programa De Noche Pero Sin Sueño en donde habló sobre su nuevo álbum, Childstar, el cual verá la luz este jueves 11 de abril.

En el talk show, la cantante habló sobre por qué decidió abandonar la actuación para dedicarse de lleno a su carrera como cantante.

Ahora, enfocada en su carrera musical, la artista habló sobre esta complicada decisión para tomar un nuevo rumbo en su trayectoria.

"Me he dado cuenta y lo he contado varias ocasiones, que la actuación siempre ha formado parte de mí, para mí el drama y el interpretar personajes siempre ha formado parte de algo que me llama mucho la atención y me encanta meterme en otra piel e interpretar otras vidas que no tienen nada que ver con la mía, pero entendí que me estaba perdiendo un poco a mí, a Danna, y sinceramente entendí que la música era más que solo una carrera, es un acto espiritual completamente es une éxtasis cien por ciento en mi vida y he dejado la actuación un tiempo para dedicarme cien por ciento a esta carrera que me ha dejado tanto", dijo.

Sobre su salida de Élite señaló:

"Las tres temporadas de Élite han sido increíbles y han marcado mi vida, sobre todo, por supuesto, mi carrera, es un personaje que me ha dado mucho, con mis compañeros y sigue dando la vuelta al mundo, ya llevan treinta temporadas, pero creo que las tres primeras marcaron mi carrera", agregó.