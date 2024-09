Danna Paola confirma relación pasajera con Neymar

Danna dejó claro en el pasado que la mala fama no le quita el sueño. Era 2019, y el nombre de Neymar Jr. comenzaba a aparecer en las conversaciones sobre su vida sentimental. "Que si Neymar o que Ozuna", cantaba irónicamente en su éxito "Mala fama", un año después, mientras en redes los fans intentaban desentrañar si había algo más que interacciones en Instagram entre la actriz y el deportista.

Aprovechando la canción, Danna reafirmó su independencia: "Yo duermo sola en mi cama", convirtiendo los rumores en parte de su espectáculo.

Tres años después de las especulaciones que los rodearon, la también actriz confesó que si tuvo una conexión pasajera con el brasileño, y ofreció algunos detalles sobre su experiencia.

Recientemente, Danna acudió al programa español "La revuelta", donde comenzó a hablar de su vida amorosa, señalando que ha aprendido mucho sobre el fútbol, especialmente del Real Madrid, gracias a que su novio es "madrilista" y siempre juega con esa camiseta.

El conductor la interrogó sobre si realmente estaba saliendo con un futbolista, a lo que ella respondió que, en este momento, no, pero que sí había tenido experiencias. Aunque al principio se negó a revelar el nombre de Neymar, poco a poco se fue soltando.

"Hagan su research, todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes; siento que es algo que sucede mucho", comentó.

Cuando se mencionó que su cercanía había sido con uno de los deportistas más importantes, Danna afirmó: "Sí, sí nos conocimos.

Sin embargo, no avanzaron hacia una relación seria, ya que ambos tenían poco tiempo.

"He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serias. La verdad, creo que al final la profesión es demasiado demandante; la mía también, entonces no compaginamos. Es complicado", explicó.

Danna relató que su vínculo se dio mientras él jugaba en el Paris Saint-Germain y no negó que él fuera una persona "cachonda", añadiendo que, en ese entonces, sí tenía tiempo para otras cosas.

"Dios mío, esto nunca lo había dicho", expresó.

En 2019, Danna se encontraba en España mientras grababa "Élite" y llegó a publicar una fotografía con el astro del fútbol, donde se les ve de fiesta. Ella dejó claro en el post que solo eran amigos.