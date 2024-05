Danna Paola apoya a Eiza González y dice que a ella tampoco la quieren los mexicanos

Además de ser cantantes, actrices y mexicanas, Danna (Paola) y Eiza González comparten otra característica y es que, ambas famosas, han asegurado que no sienten el respaldo y el apoyo del público mexicano.

Durante la última Met Gala, González reveló que, a pesar de que nunca ha ocultado el orgullo que siente por sus raíces, ella no recibe el mismo amor de su gente, una situación que la entristece muchísimo: "me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de representar a mi gente", dijo al programa "Despierta América".

Ahora, es la intérprete de "Oye Pablo" quien se solidarizó con González; incluso, aseguró identificarse con ella, pues también ha llegado a pensar que sus paisanos no la quieren.

Si bien es cierto que Danna es una de las cantantes más populares y exitosas de la escena nacional, también lo es que se ha posicionado como una de las más polémicas, generando críticas en las redes sociales; tan solo basta recordar uno de sus últimos escándalos, cuando confesó que prefería a España sobre México, desatando la furia de muchos.

En un reciente encuentro con los medios, la protagonista de "Élite" fue cuestionada sobre las declaraciones de Eiza, y reveló que, en algún momento, ella también se ha sentido rechazada por sus compatriotas: "Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también. Yo creo que sí, a veces (me he sentido igual), pero tengo mucho público que me ama, que me quiere y nada...", dijo a "Siéntense quien pueda".

Por último, dedicó unas breves palabras a Eiza, para expresarle su apoyo y cariño: "La amo y se veía preciosa", finalizó.

Como era de esperarse, las reacciones en las redes no tardaron en aparecer, y aunque muchos la apoyaron, otros más destacaron que en esta última etapa de su carrera, su actitud ha cambiado y es por ello que muchos se han lanzado en su contra: "Eiza dijo que no siente el mismo amor que ella da por México y Danna Paola quiere ser extranjera", "Bueno está a mano. Ella prefiere a la Madre Patria", "Pero para qué le preguntan si ella ama a España", "¿Por qué será?", "la gente le tira mucho en lugar de apoyarla y admirarla", "La gente se siente ofendida por tonterías", son algunos de los comentarios que se pueden leer.