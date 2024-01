Daniela Romo rompe el silencio tras la muerte de Tina Galindo

La cantante y actriz mexicana, Daniela Romo, se pronunció ante los medios de comunicación tras la pérdida de Tina Galindo, quien falleció a los 78 años, con quien la intérprete de Mentiras tenía una relación cercana.

"Me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí", dijo la protagonista de telenovelas como El Camino Secreto.

"Tina es el ser que me dio el ser sin parir. Ella me hizo así", agregó la cantante.

"Tu esencia está en todos nosotros, quienes hemos recorrido el camino con ella", señaló ante Foro TV.

Tina murió de manera repentina de un paro respiratorio, confirmó un comunicado enviado por Prensa Danna.