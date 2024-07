Daniel Quién presenta 'Mujer, eres letal'

Sin duda alguna, Daniel Quién es un artista que ha sorprendido con cada nuevo movimiento artístico, pues lo mismo es capaz de crear un disco de psicodelia conceptual setentera, que entregar su reinterpretación del regional mexicano, como ocurre en su nuevo disco, Nostalgia Banda.

Recién, se desprendió el sencillo Mujer, eres letal, composición que constituye toda una experiencia para el escucha.

“Es una de mis canciones favoritas, pues recorre por muchos estilos y géneros, además de que está diseñada para ocupar varios lugares del espacio auditivo, invitando al escucha para que interactúe con ella”, dijo el lagunero de corazón en un comunicado.

Respecto a esta idea, el artista complementa que, “cuando la escribí, consulté a varios músicos y amigos, no para que me dieran su opinión de ella, sino que me contaran cómo se sentía. Fue una experiencia muy agradable construir alrededor de las emociones”.

La letra de Mujer, eres letal trata sobre “aquella persona inalcanzable, pero que aún así alguien desea conquistarla. “Es un canto para esos momentos de valor donde nos lanzamos sin pensar en el rechazo”, comentó.

Daniel nació en Mazatlán, pero tiene viviendo ya varios años en la Comarca Lagunera.