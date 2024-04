Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando y explica sus días en el hospital

Lo prometido es deuda, Daniel Bisogno regresa a Ventaneando tras varias semanas de ausencia debido a problemas de salud.

Con un semblante mejorado, y bromeando sobre los rumores que aseguraban que su ultima aparición fue hecha con inteligencia artificial, Daniel habló en exclusiva sobre cómo fueron sus días en hospital y su recuperación después de haber estado internado.

"Recordemos que mi ultimo ingreso fue por la vesícula, empecé a sentir el dolor, pues resulta que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago que se extendió a todo el cuerpo", comenzó a narrar.

"Yo llegué al hospital y ven como estaba la cosa y resulta que estaba invadido de esta infección y yo tenía tres litros de pus, ya limpiaron todo, resulta que en uno de los pulmones estaba muy adherida parte de la infección, pero tuvieron que entrar y lavar el pulmón. Y todo esto que he vivido de esos meses en el hospital han sido por culpa del hígado, inventan una serie de cosas que nada que ver", sostuvo.

Tras esto, señaló que duró al rededor de 25 días en terapia intensiva, y 20 días de estos estuvo intubado.

"En el hospital estuve en terapia intensiva 25 días, sedado, con decirte que me salieron yagas en la cabeza, 20 días estuve intubado, pero no me podían desentubar no tenía la fuerza de respirar solo, me desentubaron a los dos días que falleció mi mamá".

Como se recordará, la muerte de su madre azotó la vida de Daniel cuando este se encontraba aún internado, por lo que la noticia de su fallecimiento se dio cuando él ya estaba mejor.

"La muerte de mi mamá fue tremendo, me lo dijeron cuando ya estaba despierto, pero fue muy fuerte, varias veces me dijo que daría su vida para que estuviera bien, en cuanto mi mamá fallece a los dos días yo empiezo a mejorar, gracias a ella estoy aquí", sostuvo.

Daniel mencionó que, aunque ya está mejor, solo estará dos veces a la semana en el programa, debido a que continúa su recuperación.

"Logré salir después de 40 días y tras varios días de reposo estoy aquí por voluntad propia, martes y jueves estaré aquí".

Al finalizar con sus declaraciones, el conductor mencionó que lo siguiente en su recuperación es un trasplante de hígado.

"Lo que necesitan hacer los conductores es que, para curarme, es trasplantarme un hígado. Ya estoy en un comité donde deciden quién o para ser candidato a un trasplante de hígado, ya estoy en la lista, soy el segundo".