Daniel Bisogno piensa que la muerte de su madre fue por negligencia médica

Casi dos meses después del fallecimiento de doña Araceli Bisogno Tapia, madre del conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, el también actor compartió su experiencia sobre este trágico suceso y recordó cómo se enteró de la noticia devastadora.

En febrero, mientras el presentador luchaba contra una infección pulmonar que lo dejó en estado crítico durante más de 20 días bajo observación médica, incluyendo un período en coma inducido mientras estaba intubado, se dio a conocer la pérdida de su madre. La pérdida de Doña Araceli, debido a una presunta infección generalizada relacionada con el Covid-19, llegó el 24 de dicho mes, por lo que Daniel se enteró semanas después, cuando se recuperaba en casa, siendo su hermana quien se lo comunicó.

En una entrevista con "TVyNovelas", Bisogno explicó: "Mi hermana me preguntó si recordaba que mamá estaba enferma, respondí que sí, luego me dijo que había tenido una complicación. Pregunté si había sobrevivido, y entre lágrimas me dijeron que no. Mi mamá quería visitarme en el hospital mientras estaba en cuidados intensivos, pero no pudo hacerlo".

Aunque no pudo estar presente en los últimos momentos de vida de su madre, Daniel encuentra consuelo en los recuerdos compartidos y en el amor que le brindó. "Me siento tranquilo. Tal vez desearía haber pasado más tiempo con ella, pero siempre estuve ahí para ella. Le daba todo lo que quería. Cuando le llegaba su quincena, se sentía millonaria", recordó emocionado.

Además, expresó su creencia de que la negligencia médica pudo haber contribuido a la muerte de su madre: "Me hubiera gustado que recibiera una mejor atención médica. Creo que mi mamá murió debido a la negligencia, pero estoy en paz".

El actor se sorprendió al notar que su recuperación coincidió con el fallecimiento de su madre. "Me parece extraño que justo dos días después de su muerte, empecé a sentirme mejor. Pasé mucho tiempo hablando con ella en el hospital. Gracias a que ella me llevaba a los castings, pude iniciar esta carrera", reflexionó.

Pese a la conexión de los hijos de doña Araceli con el mundo del espectáculo, ella prefirió mantenerse alejada de la fama, guardando detalles personales como su edad y ocupación en secreto. En 2021, Bisogno compartió con apertura sobre su relación con su Aracely: "Siempre fue cariñosa con nosotros. Nos lanzaba la chancla, sí, pero solo cuando corríamos. Todos los días me enviaba a buscar el refresco de mi papá, y desde cualquier lugar, me llamaba para que trajera la Coca-Cola", reveló entonces.