Dania Méndez confiesa al borde del llanto cómo es la relación con su madre

En la reciente aparición de Dania Méndez en el pódcast del influencer Un Tal Fredo, la famosa contó al borde del llanto cómo ha sido vida.

La joven contó que la enfermedad que padece su madre le ha hecho vivir momentos de tormento, resaltando que su vida no ha sido nada fácil como las personas podrían suponer.

Entre llanto, Dania contó que su madre fue diagnosticada con epilepsia, algo que la hizo tener que dejar de estudiar y dedicarse a trabajar.

"Con mi mamá, con su salud", dijo Dania sobre lo complicada que es su relación con su madre.

"Mi mamá se va por un camino de alcohol, de fiesta... mi mamá la veía yo perdida", señaló.

"Esta enfermedad de mi mamá nos vino a cambiar todo, es muy complicado tener a alguien con epilepsia en tu casa, que mi mamá no pueda hacer su vida normal como cualquier persona, ella no puede hacerlo. A mí me gustaría que ella saliera, que conociera a alguien, que tuviera esa persona indicada, ese hombre", dijo.

Dania confesó que la situación que vive con su mamá la hizo entrar en depresión, puesto que es muy cansado para ella tener que cuidarla, algo que la ha orillado a en ocasiones tener que alejarse de redes sociales.