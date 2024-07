Dani Flow visita por segunda ocasión la Comarca Lagunera

“Lo que más quiero conocer de acá de Torreón y como en todas las ciudades es a la gente. Creo que la gente siempre tiene una cultura distinta y siempre es súper divertido y emocionante saber cómo se comportan en alguna ciudad”, declaró en entrevista el cantante y compositor mexicano Dani Flow, en su segunda visita a la Comarca Lagunera con motivo de una presentación que ofrece esta noche en la Plaza de Toros.

El autonombrado “Rey del Morbo”, por las letras de sus canciones sexualmente explícitas, comenzó a cantar a los ocho años de edad, viendo a un cantante en televisión y ahora el oriundo de Irapuato, Guanajuato, cuenta con más de siete millones de oyentes mensuales en Spotify, una de las plataformas donde difunde sus melodías de reggaetón.

A las afueras del recinto donde se reunió con la prensa, ubicado sobre la avenida Morelos del Centro de Torreón, la tarde de este domingo, se congregaron varios de sus fans laguneros, algunos menores de edad, por lo que en la plática que tuvo con este medio aclaró que sus seguidores que aún son infantes lo siguen no por sus letras explícitas, sino como un modelo de que las metas se cumplen.

“Sé que muchas personas dicen ‘tu música no es para niños’, pero muchas veces los niños no comprenden lo que ven y lo ven a uno como el ejemplo de lo que se ha logrado”.

Por lo que les recomendó: “trabajen, trabajen, trabajen y, aunque se vea lejos el objetivo, la constancia es lo que lleva a uno a lograrlo, aunque pasen muchos años”.

Respecto a declaraciones pasadas donde aseguró que mejoraría como persona y artista, tomó cartas en el asunto y ahora cuida lo que habla fuera de las canciones. Lo que ha hecho es “ser un poco cuidadoso con las polémicas que he tenido, pero la música no la voy a tocar, ya que, pues es la que me trajo hasta acá y es lo que más me gusta de mí”, por lo que mantendrá su estilo musical.

Declaró estar emocionado por sus estrenos musicales, como DOMPERI con Grupo Firme y AXL, y DON DIMADON 2 con Remp y Victor Mendivil. El más reciente es SENTÓN con Tensec y Alnz G, que vio la luz el pasado 12 de julio.

Además, compartió que gracias al libro que acaba de sacar su papá sobre él, ‘El Rey del Morbo, desde mis ojos’ se enteró de muchas cosas que no sabía y que es muy emotivo.