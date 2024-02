Dan voto de confianza a nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango

Abogados dan un voto de confianza al recién nombrado como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, tras la licencia que solicitó Yolanda de la Torre.

El nuevo presidente del Tribunal se venía desempeñando como titular de la Sala Unitaria Penal en La Laguna con sede en Gómez Palacio, cargo que le permitió tener contacto con los abogados de la región Laguna, quienes no tiene queja alguna de su desempeño.

A diferencia de la opinión hacia Yolanda de la Torre, “quien nos quedó a deber”, dijo Karim Castruita, presidente del Colegio Metropolitano de Abogados, Auxiliares y Pasantes de Derecho.

“Es un cambio positivo, es un cambio que viene a refrescar al Poder Judicial . Sabemos que tiene un buen trato con los jueces todos ellos, con los que yo he platicado se expresan bien de él, y en lo particular en los asuntos que me tocaron ventilar en la Sala Unitaria, no podría generar una queja en particular”, recalcó Castruita.

En esta nueva encomienda, los abogados esperan que el recién el recién nombrado magistrado presidente ayude sobre todo a que los abogados laguneros puedan tener espacios dentro del poder judicial.

“Esperamos que en este nuevo encargo a nivel estatal, venga ayudar a los abogados litigantes, nosotros como siempre pugnamos para que haya espacio y apertura para los abogados laguneros, para que se abran espacios para la Laguna, que los concursos se hagan de manera transparente y que debemos tener jueces, secretarios de acuerdo, actuarios de la Laguna en este Poder Judicial y por qué no tal y como ellos lo hacen, aquí en la Laguna nosotros enviar abogados preparados a la capital a ocupar cargos dignos en el Poder Judicial”.