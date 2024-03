Dan primer vistazo de película filmada en Durango

A tan solo dos meses de que llegue a las salas de cine de México y el mundo The Dead Don't Hurt, la película dirigida por Viggo Mortensen filmada en Durango, ya fue relevado el primer tráiler oficial y las expectativas son altas.

En menos de tres minutos, que es la duración del tráiler, destaca no solo el elenco de esta cinta, sino los escenarios de Durango, que en su momento el propio actor, escritor y productor elogió por su belleza natural, digna de un filme western, como es el caso.

Al ser filmada en Durango, la propia Secretaría de Turismo del Estado publicó el tráiler en su página oficial, en donde se señaló la emoción de la llegada a cines de este proyecto. "¡Estamos emocionados de compartir con ustedes el tráiler oficial de 'The Dead Don't Hurt!'. Esta película fue filmada en los impresionantes paisajes de Durango, mostrando la belleza natural y la riqueza cinematográfica de nuestro estado", se lee en la publicación de Facebook.

Ahora, tras revelarse los primeros aspectos de este filme, solo quedará esperar su estreno en cines el próximo 31 de mayo.

MÁS QUE UN WESTERN

La película está ambientada en 1860 y se centra en Vivienne Le Coudy, una mujer independiente que tiene una relación con un inmigrante danés llamado Holger Olsen (a quien da vida el propio Viggo Mortensen). Después de conocer a Olsen en San Francisco, Vivienne accede a viajar con él a su casa cerca del pueblo de Elk Flats, donde comienzan una vida juntos. La Guerra Civil los separa, dejando a Vivienne sola en un lugar controlado por el poderoso ranchero Alfred Jeffries, su violento hijo Weston Jeffries y el corrupto alcalde Rudolph Schiller.

Aunque la cinta también se presenta como un "western feminista", algunos críticos ya comenzaron a decir que no es del todo así. Con apoyo de sus protagonistas se crea una historia de amor conmovedora sobre dos personas que no usan muchas palabras para describirla pero que están enamoradas justo cuando se ve amenazada la vida que habían planeado juntos, haciendo una referencia a su título, pues si bien a los muertos no les duelen, a los que viven sí.

Un dato curioso sobre este filme, es que reúne a Mortensen con el equipo que lo acompañó en su debut como director en 2021, en la cinta Falling: el fotógrafo Marcel Zyskind, la diseñadora de producción Carol Spier, el director de arte Jason Clarke y la diseñadora de vestuario Anne Dixon.