Dan luz verde a enlozamiento de canales de riego

Samuel Martínez González, presidente del Comité Directivo del Módulo de Riego 03 Jerusalem-San Jacinto, del municipio de Lerdo, dijo que la Comisión Nacional del Agua(Conagua) le dio luz verde a la solicitud de apoyo que les hicieron para el enlozamiento de canales y que requiere una inversión de 267 millones 884 mil 511.32 pesos para distribuirlos en15 ejidos.

Mencionó que la semana pasada acudieron a la dependencia federal y que les recibieron los proyectos para la tecnificación de infraestructura hidroagrícola, además de que les comentaron que en octubre de este año y una vez que termine la transición de gobierno, se atenderá el tema.

Martínez González comentó que el recurso para el enlozamiento de canales tiene que llegar este año pues en marzo de 2025, comienza el ciclo agrícola y los tiempos no dan. “Si no se cumple, pues tomaremos otras decisiones, ya es lo último, ya no podemos aguantar, si ellos quieren Agua Saludable, tienen que darnos la tecnificación”, sostuvo.

Samuel Martínez González estuvo en la localidad de Sapioriz, donde el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, acudió a inaugurar la segunda etapa del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Comentó que espera que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, le de seguimiento al tema con la tecnificación del campo, que comprende 6,371.32 hectáreas.

“Hoy en día quiero decirles también que nos echaron más agua, en vez de traer 350 litros nos pusieron 500 litros por canal y es buena respuesta del gobierno federal. Esperemos que ahora en septiembre haya agua para captar las presas ya que tenemos un 22 por ciento de captación de agua”, declaró.

Mencionó que desde que inició el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, han recibido cerca de 65millones de pesos, mismos que han sido aplicados para el enlozamiento de canales en 15 ejidos que forman parte del Módulo de Riego 03; esto último representa apenas un avance del 8 por ciento. “La idea es tener los canales en condiciones primarias y secundarias, para poder tener el ahorro que requiere Agua Saludable”, expresó.

Ayer, el sector campesino entregó un oficio al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador así como a Sheinbaum Pardo, para recordarles la solicitud de apoyo del enlozamiento de canales. Comentaron que siempre han sido facilitadores de la buena voluntad del gobierno federal para hacer llegar a La Laguna el agua saludable y con ello contrarrestar que la población siga consumiendo agua contaminada.