'Dame la ayuda que necesito para llegar', pide joven migrante

Frío, hambre, robos, caminatas de hasta más de 10 horas y el riesgo de caer en medio de las vías al viajar en la parte alta de los vagones, es lo que ha sufrido Cadmiel, una joven hondureña que salió de casa el 22 de diciembre del 2023, dejando a sus dos pequeños en busca de llegar a los Estados Unidos y sobre todo escapar de la inseguridad que se vive en su país, para posteriormente pagar para que sus pequeños viajen de una forma segura.

La joven de 23 años de edad, comentó que salió de casa con el corazón destrozado pues entre sus planes no estaba el separarse de su hijo de siete años ni de su pequeña que está por cumplir seis años de edad, pero fue por su seguridad que tuvo que tomar esa decisión. "Porque tampoco los iba a arriesgar a pasar por todo esto que he vivido yo", dijo tratando de contener las lágrimas.

Llegar a Gómez Palacio, junto con un grupo de migrantes que se han vuelto su familia en este duro viaje, no ha sido fácil, sobre todo en el sur del país.

Desde cobros de 200 pesos por persona por parte de elementos de la Guardia Nacional que le exigieron a ella y a sus acompañantes para hacerse "como que no vieron nada", es lo que han vivido a lo largo de su andar.

En el camino también fue asaltada, "me quitaron el poco dinero que traía y mi celular", dijo triste, pues no podrá tramitar su cita CBP One, que le permitiría entrar a los Estados Unidos, por lo que deberá esperar hasta llegar a Monterrey, Nuevo León y realizar el trámite, "si no puedo, me entregaré", aseguró.

RIESGOS

Cadmiel, palabra en hebreo cuyo significado es "Dios nos hizo progresar", ha pasado hasta dos días sin comer viajando en la parte alta de las tolvas del tren, agarrada de una parrilla y tratando de no dormir, pues se corre el riesgo de caer y perder la vida o bien, sufrir alguna amputación como ha sucedido con cientos de migrantes.

"Hay veces que va uno sin comer, y es que se tiene que llevar lo necesario, aguantando frío pero por mucho de que uno vaya bien abrigado, siempre el frío quema la piel", dijo la joven madre.

Cadmiel dijo que lo más difícil de su viaje ha sido en el sur del país, a diferencia del trato más cálido que ha recibido en el norte. (FOTOGRAFÍAS: VAYRON INFANTE)

En su viaje, ha sido "interceptada" en dos ocasiones por elementos del Instituto Nacional de Migración, quienes únicamente los han "paseado" por la ciudad, al menos así fue como sucedió en Gómez Palacio, en donde les dijeron "corrieron con suerte" y los dejaron ir cuadras después.

"Una vez nos agarraron nos bajaron a todos… (nos dijeron) quieren que los regresemos a su país o prefieren seguir avanzando, queremos avanzar y nos dice 200 por cada uno y aquí no miramos nada", dijo la joven migrante.

Lo más difícil de su viaje, dijo que ha sido en el sur del país, a diferencia del trato que ha recibido de la gente del norte como en La Laguna.

"Aquí ha sido muy diferente la cosas, nos traen comida, el café, refresco, y nos dicen: 'aquí les traigo con amor'", comentó emocionada, Cadmiel, quien ha pasado más de cuatro días en una casa de ayuda para migrantes en Gómez Palacio, en espera de un tren que los pueda llevar a Monterrey y posteriormente viajar de forma directa a Piedras Negras.

Aunque ha habido días en el que ha pensado en renunciar a su viaje, le pide fuerzas a Dios para continuar.

"Llega un momento que le pido a Dios 'dame la ayuda que necesito para llegar'", pero su fe se mantiene, "la fe de que vamos a llegar, esa no la pierdo por nada del mundo".