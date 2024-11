Cynthia Klitbo relata cómo perdió todos sus ahorros

La actriz Cynthia Klitbo atraviesa una angustia prolongada. Hace una semana, la villana de telenovelas alarmó a sus seguidores en redes sociales al revelar que estaba enfrentando una crisis económica debido a un fraude que afectó gravemente sus ahorros.

En un video de Instagram, entre lágrimas, la villana de telenovelas explicó que el fraude ocurrió a través de su "banco". Sin embargo, la situación se volvió aún más alarmante cuando descubrió que había perdido el dinero que utilizaba para cubrir sus necesidades mientras buscaba trabajo.

Ahora, la actriz está compartiendo más detalles sobre el engaño y alertando al público sobre cómo sucedió. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, relató que el fraude ocurrió mientras se encontraba en México: "Me llamaron del banco, me dijeron que me habían estafado en San Francisco (EU.) y que me habían robado 3 mil dólares".

Cynthia recordó que, al escuchar esta información, se puso muy nerviosa y le informaron que estaban intentando hacer otro cargo de 3 mil dólares. "Pensé que, si me llamaban del banco para advertirme de una estafa, debía ser legítimo. Este banco en Miami tiene traductores para latinos", comentó.

Aunque habla inglés, a veces le cuesta entenderlo cuando hablan rápido, y fue entonces cuando se percató de que el hombre que la llamaba hablaba demasiado rápido. "Parecía del banco. Yo le pregunté por qué me pedía mis claves, y mi hija me mostró que en el celular estaba reflejado, así que le di las claves", explicó.

Le vaciaron por completo su cuenta de cheques, aunque la cuenta que no fue afectada no era la principal. Ahora debe esperar entre 30 y 90 días para que se lleve a cabo la investigación.

"El problema es que todavía no pasan los primeros 30 días, y estoy desesperada. Pero lo he dejado en manos de Dios", dijo con resignación.

En los últimos días, Cynthia fue invitada a conducir el programa "La mesa caliente", lo que le permitió recibir un ingreso. También ha recibido propuestas para otros proyectos, aunque todavía no hay nada confirmado, y se espera que comiencen en febrero.

En su lucha por superar la situación, Cynthia recordó que alguna vez dijo: "Los bienes son para arreglar los males". Decidió vender algunas joyas que ya no usa, y acudió a un joyero para obtener algo de dinero. Además, está apresurando la venta de su departamento en Miami, con vistas al mar, para poder pagar su nueva propiedad y evitar más hipotecas. También planea usar parte del dinero para cubrir una propiedad en Mazatlán y asegurar su estabilidad mientras atraviesa el desempleo.

A pesar de las dificultades, Cynthia se mantiene positiva: "Sé que la gente se burla, pero yo no le deseo el mal a nadie. Me pasó, me engañaron, y sé que muchos trabajos de Vix se suspendieron", comentó.

Sobre la estafa, Klitbo recibió cuatro llamadas adicionales de los delincuentes. En ese momento, su agente bancario intervino y quedó sorprendido al ver cómo la información había sido duplicada.

Aunque sabía que no debía dar datos sensibles, Cynthia admitió que la llamada parecía tan legítima que terminó accediendo.