Curiosidades sobre The Idea of You, la impactante película de Anne Hathaway

Recién acaba de llegar a la plataforma de "streaming" Amazon Prime Video, una película de comedia romántica que está dando mucho de que hablar. Nos referimos a The Idea of You (La idea de ti, en español).

Esta película protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzane (Red, White & Royal Blue), trata sobre una madre divorciada de 40 años de edad, Soléne (Hathaway), quien termina enamorada de uno de los integrantes de la boyband ficticia August Moon, Hayes (Galitzane) de 24 años de edad. Su relación, aunque al principio se convierte en una aventura candente, termina por arruinar varios aspectos de sus vidas, principalmente en la de Soléne, quien tiene que enfrentar a la prensa que la juzga por su edad. Además, Soléne ve cómo la relación con su hija adolescente, Izzy, resulta afectada.

The Idea od You está disponible en Prime Video y es una excelente opción para pasar el rato, a continuación te contamos cinco curiosidades de esta cinta dirigida por Michael Showalter (The Eyes of Tammy Faye).

Curiosidades de The Idea of You

1. La película se basa en el libro del mismo nombre de la autora Robinne Lee, el cual es un fanfiction sobre Harry Styles y la banda One Direction, el libro se publicó originalmente en el año 2017.

2. En una entrevista realizada en el año 2020 por la revista Vogue, la autora del libro The Idea of you, Robinee Lee, aseguró que aunque las personas asosiaron la historia con Harry Styles, nunca tuvo la intención de hacer un facficition sobre el cantante.

"Se suponía que iba a ser una historia sobre una mujer que se acerca a los 40 y reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el punto en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres".

3. Faltó sexo. Los encuentros íntimos que ocurren entre los protagonistas son reducidos en la película a comparación de la cantidad que hay en el libro, además son menos explícitas.

4. Otra diferencia es que en la película se conocen en Coachella, mientras que en libro lo hacen durante un concierto en Las Vegas.

5. Los finales del libro y la película son por completo diferentes, aunque nos ahorraremos el hacer "spoilers". Sin embargo, hay que decir que en el libro la ruptura es definitiva, mientras que en la película hay esperanzas.