Cuide su historial en el Buró de Crédito

Si te llamaron de un supuesto crédito y te dicen que pagando una cantidad se borra el adeudo, ten cuidado, porque puede ser un fraude.

"Existe mucho defraudador allá afuera que luego te llama, te dice 'usted debe tanto, págueme un cachito y ahí muere', te emocionas, haces un depósito en una tienda de conveniencia y el ticket dice Juan Pérez, no le pagaste a una empresa sino a una persona física", comentó Wolfgang Erhardt Varela, vocero nacional de Buró de Crédito.

Señaló que se debe revisar el reporte de crédito para validar que el crédito está cerrado y buscar la empresa en el directorio de adquirientes. Advirtió que se ofrece el pago de una parte y esto genera un registro negativo, por lo que se recomienda el pago completo.

Refirió que al tener tres meses de retraso en los pagos es probable que las empresas busquen vender la cartera vencida, de ahí la importancia de estar al corriente.

El vocero de Buró de Crédito mencionó que las mujeres son mejores para el pago de créditos que los hombres, por lo que existen más productos financieros diseñados para ellas, además de que por lo general suelen ser mejores administradoras de los gastos del hogar.

Recordó que, si ya es muy complicado pagar un crédito, se puede hacer una reestructura, pero ello significa una nota en el reporte.

Consideró que, si una persona se atrasa en el pago de sus créditos, lo mejor que puede hacer es buscar ponerse al corriente, pues tener mucha deuda acumulada es un riesgo y, en el caso de una tarjeta de crédito, los intereses pueden ser más altos que un crédito de nómina.

Indicó que las empresas buscan señales que les generen confianza como buen pagador y que les informen que existe un margen. En este sentido, recomendó a la ciudadanía ver al asesor virtual en burodecredito.com.mx, seguir los consejos que establezca y así mejorar el historial de crédito.

ROBO DE IDENTIDAD

Erhardt Varela señaló que el robo de identidad es el fenómeno que más crece en el mundo, pues la mayoría de la gente no cambia sus contraseñas, se conectan a redes no seguras, no cuentan con antivirus en sus móviles o comparten computadoras.

Recomendó hacer un diagnóstico, revisar el reporte de crédito, lo que es gratis cada seis meses. Al observar un mal uso, se puede poner una reclamación.

"Si alguien ya logró sacar un crédito a tu nombre, es muy probable que el delincuente quiera sacar más, quieren acabarse toda tu capacidad crediticia, necesitas ponerle un freno", comentó, entonces se requiere pedir también un bloqueo del reporte.

El vocero dijo que existe un sistema de alerta del Buró de Crédito donde se informa de cambios generados en el reporte, quiénes están revisándolo, entre otros aspectos. Advirtió que, cuando ocurre un problema, la gente suele enterarse 90 días después.

"No tienes que pagar créditos que no son tuyos pero sí hay que reclamarlos", expuso.

RECOMENDACIONES

Erhardt Varela recomienda, antes de solicitar un crédito, elaborar un presupuesto para saber cuánto se tiene para pagar, hacer una investigación para ver dónde están los mejores créditos y, una vez que se obtiene, pagarlo adecuadamente.

En caso de algún problema, acudir con la financiera que lo prestó para tener un plan de ayuda. Mencionó que las personas que no pagan bien sus créditos o que tienen sus tarjeras saturadas enfrentan un estés financiero, algo que incluso ya se considera en los estudios de las aseguradoras.

