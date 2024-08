cUIDANDO LOS DIENTES DE NUESTROS HIJOS

RESPUESTAS A ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE ODONTOLOGÍA INFANTIL

¿CÓMO EVITAR QUE LOS NIÑOS TEMAN IR AL DENTISTA?

El acudir a consulta dental, es para muchos pacientes infantiles una situación que les provoca ansiedad y angustia, sobre todo cuando el motivo de la consulta es un dolor dentario o algún padecimiento que los aqueja en ese momento.

Para evitar o minimizar estos sentimientos aconsejamos: nunca engañar al niño, decirle que los va a llevar al dentista, que es su amigo y que lo ayudará curando la molestia en sus dientes para que se sienta bien. evitar decirle al niño, no quiero que llores cuando el doctor te examine, no tienes por qué sentir miedo, tienes que aguantarte porque ya eres un hombre o una señorita, estos comentarios solo aumentarán la angustia hacia la situación que enfrentará. Si alguien de su entorno familiar, ha tenido experiencias dentales desagradables o tiene temor o rechazo a tratamientos odontológicos, no lo externe frente o cerca del niño, por el contrario que sus comentarios y actitud sea comprensiva y motivante, ya que esto dará al niño seguridad y lo hará sentirse con menos aprensión durante su experiencia odontológica.

¿CUÁLES SON LOS ERRORES COMUNES QUE COMETEN LOS PADRES, EN EL CUIDADO DE LOS DIENTES DE SUS HIJOS?

Es frecuente que los padres piensen que la dentición temporal no es tan importante como la permanente, por lo cual la atención dental en sus niños no se realiza oportunamente, observándose en ocasiones un gran deterioro en estas piezas dentales.

También podemos mencionar que un gran número de revisiones dentales se realizan cuando ya está presente un padecimiento que aqueja al niño, siendo ideal que éstas se realicen de manera preventiva.

De igual manera otro inconveniente que a veces observamos es la falta de supervisión en la higiene oral diaria en casa, la cual debe efectuarse hasta los 8 o 9 años, cuando el niño ya tenga la destreza suficiente para realizarla.

También otro inconveniente, es no tener presente el seguimiento de citas de control, una vez finalizado un tratamiento.

¿DESDE CUÁNDO EMPIEZA LA PREVENCIÓN: ¿DESDE QUE NACEN, CUANDO SALE EL PRIMER DIENTE O HASTA QUE SE CAIGAN LOS DIENTES DE LECHE?

Justamente es la prevención, nuestra mayor preocupación en la práctica privada diaria, considero que se pueden instituir medidas preventivas desde la gestación del bebé en el vientre materno y asesorar a la futura madre sobre todos aquellos factores que pueden afectar o influir en la futura salud dental de su niño, es importante que la futura madre siga las indicaciones de su médico con respecto a su alimentación ya que en mucho dependerá de ésta que su hijo nazca sano, así como también que es lo que no debe ingerir durante este periodo para no causar problemas en su bebé.

Desde los primeros días de nacido es aconsejable limpiar las encías, los carrillos y la lengua del bebé, de forma suave con una toallita o gasa limpia y húmeda.

Al momento que salgan los primeros dientes, esto será a los seis meses aproximadamente se deberá incorporar un cepillo adecuado a esta edad para limpiarlos y mantener sin restos de alimento las superficies dentales.

¿QUÉ HACER EN CASO DE UN ACCIDENTE EN LOS DIENTES DE MI HIJO?

Un traumatismo dental no solo afecta dramáticamente a la persona que lo sufre, sino también convulsiona todo su entorno familiar ocasionando una gran preocupación y angustia, por esto es importante saber cómo actuar y hacerlo sin pérdida de tiempo.

En una eventualidad de este tipo aconsejamos:

Tratar de tener serenidad para poder pensar y actuar con la mayor claridad y prontitud posible.

Si hubo laceración de tejidos blandos, visualizarlos limpiar y lavar con agua.

Cohibir el sangrado presionando el área afectada y pedir ayuda profesional.

Si el diente traumatizado se salió completamente de su lugar, trate de no tocarlo de la raíz, tómelo de la corona y colóquelo en un medio húmedo, preferentemente en un recipiente con leche y acuda de inmediato con el odontopediatra.

Cuando no se presente herida de tejidos blandos ni tampoco pérdida de estructura dental, es importante que acuda también a recibir atención profesional, ya que podría haber fractura de la raíz y solo mediante un estudio radiográfico se puede diagnosticar.

El tiempo transcurrido entre el momento del accidente y la atención por el odontopediatra, es primordial para el buen pronóstico y rehabilitación de las piezas lesionadas.

"Es la prevención, nuestra mayor preocupación"

¡Hasta la próxima!

