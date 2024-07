cUIDANDO LOS DIENTES DE NUESTROS HIJOS

ASEGURARSE QUE EL PACIENTE HA ENTENDIDO LAS INDICACIONES, PARA QUE SU TRATAMIENTO DENTAL SEA EXITOSO

Siempre será necesario asegurarse que el paciente o en caso de atención infantil los padres, entiendan con exactitud y correctamente las recomendaciones e indicaciones que sobre su tratamiento dental debe seguir, para poder llegar a una recuperación y rehabilitación exitosa.

Sin embargo, en algunas ocasiones, el profesional dental no encuentra explicación al por qué, el paciente, no sigue las indicaciones que se le han dado sobre sus medicamentos, o de los cuidados que sobre su higiene bucal debe llevar a cabo en casa, así como también, la falta de asistencia a una cita posterior, previamente establecida.

La mayoría de los pacientes cuestionados al respecto, responden que ya no tuvieron dolor o molestia, se le olvido, falta de tiempo, o ya no lo consideré necesario etc.

Sin embargo, aunque pareciera equivocado, la conducta de estos pacientes puede deberse a una mala información, orientación o explicación por parte del profesional, que en muchas ocasiones da por hecho que el paciente ha comprendido perfectamente lo que se le ha informado o indicado sobre su padecimiento y rehabilitación.

Consideramos que las siguientes recomendaciones pueden ayudar al profesional para intentar motivar a estos pacientes sobre la importancia de seguir correctamente las indicaciones que han recibido.

Explicar de una manera sencilla pero detallada, el procedimiento del tratamiento que requerirá, y la importancia que para su salud tiene el realizarlo.

Proporcionar al paciente información impresa para una mejor comprensión de su tratamiento.

Tratar de conocer al paciente más allá de su padecimiento, conocer sobre sus angustias, miedos o dudas sobre su tratamiento, sobre la toma de sus medicamentos, el uso de productos bucales etc., que serán necesarios para su recuperación.

Prestar cuidado sobre aquellos pacientes que debido a sus limitaciones económicas pudieran tener problemas para surtir algún medicamento, y por consecuencia no puedan seguir las indicaciones que sobre el mismo se hallan hecho.

Estar cierto que el paciente ha entendido el por qué, cómo y por cuanto tiempo, debe seguir las indicaciones que se le han hecho.

Para finalizar, agregaría también, tener muy presente que una atención amable y con calidez es de gran importancia para una buena comunicación y relación, paciente profesionista.

"Es la prevención, nuestra mayor preocupación"

¡Hasta la próxima!