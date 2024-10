¡Cuidado con los hackers! IMSS emite alerta en Coahuila por llamadas falsas para vacunación

Respecto a llamadas telefónicas que han estado recibiendo algunas personas supuestamente del IMSS-Bienestar para la vacunación de personas adultas mayores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que esto es falso. Mediante un comunicado emitido esta tarde, alertaron a la ciudadanía a no proporcionan ningún tipo de información a números telefónicos desconocidos ni interactuar con enlaces enviados por mensaje, ya que podrían ser víctimas de un delito.

Señalaron que el IMSS Bienestar no está realizando ningún tipo de llamadas telefónicas en las que se esté solicitando información personal o interacción a través de códigos o links enviados a través de sistemas de mensajes instantánea.

En redes sociales, circuló este mensaje: “Me acaban de llamar del IMSS-BIENESTAR (de Salud y por ser 60+ años) para supuestamente agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc, etc. Después me piden que les dé un código que me mandaron por SMS para confirmar la cita (claro, es para hackear el whatsapp y celular) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. Así están hackeando!! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.! Estén alertas me compartieron esta modalidad de robo. No den información hablen con sus familiares !!!”.