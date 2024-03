Cuida el agua desde tu cocina

El cuidado del agua parece pasarse por alto: fugas en tuberías, sistemas de riego ineficientes, ríos contaminados y un mal uso en la cocina.

Sé parte del cambio, aprende a reutilizar y ahorrar agua desde tu cocina con estos consejos:

1. Riega tu huerto con agua de verduras: cuando hierves tus vegetales, el agua se queda con los nutrientes que estos expiden. Si decides no utilizar esta agua para tu alimentación, no la desperdicies, úsala para regar tu huerto o tus plantas en general. Los beneficios de las verduras fertilizarán la tierra, promoviendo el desarrollo de tus próximas hortalizas y flores.

2. Usa jabón biodegradable: este tipo de detergente no contiene esencias, colorantes, ni químicos añadidos que puedan contaminar el agua residual. En cambio, están hechos con sustancias que se degradan rápidamente y de manera natural. Son capaces de cuidar nuestra piel al momento de tener contacto con ellos y son amigables con el medio ambiente.

3. No descongeles alimentos en el chorro de agua: en vez de hacerlo con el agua del grifo, utiliza bandejas y cuencos para descongelar y rehusarla para el baño o tus plantas. Puedes dejar tus congelados reposando un rato, moverlos y rellenar la bandeja si es necesario.

4. Cocina a vapor: esto conserva mejor los nutrimentos de los alimentos. Evita que las sales minerales se pierdan al cocinar, además de que conservan su color, así como la concentración de sabor y una textura suave.

5. Utiliza aireadores de grifo: este tipo de gadgets permite que el flujo del agua se mezcle con el aire que deja entrar el aireador. De esta manera, no corre tanta agua. Aún así, es recomendable no abrir a su máxima capacidad la llave del lavabo y, como hemos mencionado, no lavar con el chorro de agua corriendo. Estos accesorios, los puedes comprar por internet.

6. Revisa las tuberías: puede que no haya ninguna fuga visible en la llave del agua o en la tarja del lavabo. Sin embargo, los goteos y las pequeñas corrientes de agua desperdician más de lo que crees. Una revisión cada mes será suficiente para asegurarte que no hay agua desperdiciándose en tu cocina.

DATOS CURIOSOS DEL AGUA

- Cuando sentimos sed es porque ya perdimos el 1% de agua del cuerpo.

- El agua potable no llega a más de mil 100 millones de personas en el mundo.

- Por cada minuto en la ducha, hay un gasto de 20 litros de agua.