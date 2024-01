Román Cepeda cuestiona Agua Saludable previo a su distribución a los torreonenses

El alcalde Román Alberto Cepeda González informó que una vez que llegue el agua del programa Agua Saludable para La Laguna, el municipio de Torreón evaluará la conveniencia económica y de calidad antes de inyectarla a la red y distribuirla a la población.

El edil señaló que ambos aspectos son fundamentales y de vital importancia, por lo que no se hará llegar este recurso a los torreonenses hasta que se haga una verificación completa.

En el tema económico, dijo que se debe considerar que "finalmente la vamos a pagar todos", aunque hasta ahora la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha hecho oficial la tarifa que los organismos operadores deberán cubrir por disponer del agua potabilizada.

Con anterioridad, se dijo que una propuesta inicial era de 5.60 pesos por metro cúbico, lo que triplicaría el costo por la operación de los pozos. "No tendría por qué ser más cara que la que se extrae a 200, 300, 400 y hasta 500 metros de profundidad, no hay razón de ningún orden para ello, es muy simple y la ecuación no requiere de tanta ciencia", consideró el alcalde de Torreón, al reiterar que esperaría que el agua procedente de la presa sea más económica.

En cuanto a la calidad de la misma, insistió en la importancia de que reúna los parámetros para el consumo humano, de manera que no se conectará nada "ni un litro de agua", sin antes hacer una verificación exhaustiva. Al respecto, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) tendrá que ordenar algunas pruebas químicas y bacteriológicas, para medir las concentraciones de metaloides como el arsénico y otros elementos, para descartar cualquier riesgo a la salud pública.

Cepeda González dijo que el proyecto de ASL es bueno y bienvenido, pero resaltó que "no tenemos por qué meterla (a la red) si no le conviene a los torreonenses", esto sumado al retraso que ha representado, pues desde 2021 como alcalde electo y ahora en el último año de gestión se continúa a la espera de que el agua llegue.

POCO FACTIBLE QUE LLEGUE ESTA SEMANA

Hasta ayer, no se había iniciado con las labores de desfogue para limpieza y purga de la tubería, así como las pruebas de calidad del agua saludable junto al puente Negro, donde se ubica la interconexión, pues el agua no había llegado a ese punto.

El Simas informó que se tienen todas las instalaciones preparadas, como es el tanque Nazas, al que se dio el mantenimiento correspondiente y se encuentra en condiciones para recibir los 200 litros por segundo que según se ha dicho, se distribuirán en esta ciudad.

Sin embargo, se ve poco factible que el agua potabilizada esté en Torreón esta misma semana como se manejó en días pasados, ya que en el municipio de Lerdo siguen a prueba y error en cuanto a dotación y calidad.

Durante los últimos días, encargados del organismo e integrantes de la administración municipal han efectuado visitas de supervisión del tanque y la tubería que conducirá el agua para verificar que todo se encuentre en orden.