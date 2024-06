Cuestiona presidente de Canaco en San Pedro que CFE no actúe contra aquellos que están 'colgados' de la electricidad

Los apagones que se registran en algunos puntos de la ciudad de San Pedro se originan en gran medida por las personas que están “colgadas”, afirmó el presidente de Canaco, Abelardo Fernández Cavazos.

Cuestionó que aunque es un problema que los mismos directivos han reconocido que existe no se hace nada al respecto, debido a que por tantas tomas irregulares son constantes las variaciones del suministro de electricidad y no solo se dañan los aparatos electrodomésticos de las personas que si pagan su servicio, sino que también se han presentado desperfectos en la red general, ya que se han “tronado” transformadores, al encontrarse rebasados en su capacidad.

“No es posible que la gente de Comisión Federal de Electricidad, tiene conocimiento de esta situación y no se hace nada al respecto, hasta el momento no se ha hecho algún operativo para desconectar a todos los que están colgados y si a veces van y les cortan la luz a uno que otro que ven que está colgado, pero nomás de dan la vuelta los trabajadores de Comisión y otra vez vuelven a poner el cable, para colgarse. Ellos saben perfectamente desde donde hay que cortar para que no se vuelvan a conectar, pa que agarren corte parejo y así es como los obligan a que paguen o hagan sus contratos”.

El entrevistado manifestó que es evidente que hay “arreglo con propina” entre las personas que se encuentran en esa situación con el personal de la dependencia, ya que dijo hay colonias o ejidos en donde casi todos están conectados irregularmente y no es posible que cuando acuden a hacer las lecturas de los medidores no se den cuenta.

El presidente de Canaco, manifestó que le parece injusto que mientras algunos hacen el esfuerzo por estar al corriente en sus pagos, muchos incurran en esa situación, pero lo más grave es que las autoridades de CFE saben que el problema existe y no se haga nada.