Cuestiona alcalde de Madero falta de presupuesto del Estado para rehabilitación de carreteras

“Las carreteras estatales están inservibles, es lo que se menciona mucho, pero cómo nos van a ayudar a los municipios y lo digo no porque seamos de otro partido distinto al que está ahorita en el poder en el estado, sino que simplemente no pueden hacerlo, porque hicimos la investigación y pagan 7000 millones de pesos de deuda anual y todavía no hemos ni pagado la deuda, nada más hemos abonado al capital”, lo anterior lo comentó el alcalde de Francisco I. Madero en un evento.

Dijo que hace unas semanas recibieron alrededor de 1.5 millones de pesos, ya que la federación le regresa al municipio un 80 por ciento de cada trámite que se hace en el módulo de regularización de autos “chocolates” y ese recurso se utilizará para el bacheo de los caminos ejidales.

Agregó que en un estudio que hizo, el gobierno estatal todavía se deben los 42 mil millones de pesos, por lo tanto, es poco lo que se destina para obra carretera en los municipios.

“Solo 147 millones de pesos en infraestructura carretera para los 38 municipios del estado de Coahuila, contra 7,000 millones de pagos a la deuda y que quiere decir, pues que estamos tronados, quiere decir que va a ser muy complicado, por eso Matamoros, San Pedro Madero y todos estamos igual”.

Incluso pidió a los asistentes hacer la división de los 147 millones de pesos entre los 38 municipio y dijo que 3.8 millones de pesos para obra carretera no es nada.

El edil defendió los programas sociales que otorga la federación y negó que sean electoreros, al contrario es un derecho constitucional, ya que gracias a ellos se ha abatido la pobreza y dijo que Madero es uno de los municipios en el estado que se ha logrado reducirla.