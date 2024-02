Cuenta regresiva para el ExATec Blue Open Laguna

Todo está listo para que el próximo viernes a primera hora, se lleve a cabo el Torneo de Golf ExATec Blue Open Laguna 2024, en el campo del Club Campestre Torreón, que contará con un nuevo sistema de competencia.

Para esta novena edición, se jugará en la modalidad de Parejas Bola Baja en Stroke Play con 80 por ciento de hándicap, en la que cada quién jugará su bola, pero se anotará en las tarjetas el score más bajo.

El cupo límite es para 66 parejas y el torneo se dividirá en dos categorías, de acuerdo al hándicap de los golfistas. La primera es de 0 a 17 de hándicap individual, mientras que la segunda será de 18 a 36. Cada jugador saldrá de las marcas que le correspondan de acuerdo a su hándicap.

Las dos parejas ganadoras tendrán derecho a participar en el Torneo Campeón de Campeones, que se celebrará en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, en fecha por definir y se jugará en la modalidad a Go Go en equipo por las parejas ganadoras.

Habrá premios a las mejores dos O’Yes del torneo en los hoyos: 4, 7, 12, 15 y 17, así como un premio especial para quien logre embocar un Hole in One, que en caso de no caer, se repartirá entre las mejores O’Yes del torneo.

Cabe recordar que la competencia, mantienesuesenciadeapoyar al programa de becas “Líderes del Mañana”, promovido por el Tec de Monterrey, por lo que todo lo recaudado en inscripciones, será íntegramente destinado a esta iniciativa.

El programa provee de educación de primer nivel en el Sistema del Tecnológico de Monterrey, mediante notables becas para permitirles el acceso a ese nivel académico, a pesar de no contar con los recursos económicos para costear las colegiaturas; a lo largo de su historia, el programa suma alrededor de 80 beneficiados en el Campus Laguna y a más de mil 900 en todo el país.

Gracias al éxito que ha tenido este torneo, ha sido replicado en diversas latitudes del país, como Ciudad Obregón, Sonora, donde se jugará próximamente.