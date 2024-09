Cuenta regresiva para Anual de Golf en Campestre Gómez Palacio

Una gran fiesta deportiva y social, está por comenzar en el Club Campestre Gómez Palacio, donde el próximo jueves 12 de septiembre iniciará su LXXXIX Torneo Anual de Golf, una de las más grandes tradiciones de La Laguna, con un ambiente inigualable.

Las inscripciones han tenido un buen ritmo en las diferentes categorías que incluirá este torneo, el cual se jugará a tres rondas (54 hoyos), un formato que retoma el retador campo de la colonia Las Rosas, y que representa un atractivo desafío para los jugadores. Un gran beneficio para el campo durante la semana anterior, fueron las lluvias, que hacen su papel para tener una atmósfera más acogedora para los golfistas y que le permite al campo tener más vida, lo que aumenta aún más el reto del tradicional campo.

Podrán participar golfistas aficionados, caballeros, damas y juveniles (no podrán participar jugadores menores de 18 años, excepto en la Primera categoría). Los jugadores invitados de la Primera categoría, mayores de 18 años que deseen participar en los premios de Hole in One, O' yes y rifas, deberán hacer el pago de su inscripción antes de iniciar el torneo. Se jugará de acuerdo con las reglas de la USGA, adoptadas por la Federación Mexicana de Golf, así como las reglas locales del club.