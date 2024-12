¿Cuánto puede durar un pastel después de comprarlo? ¡Cuidado con las reventas!

La época y las fiestas decembrinas han aumentado la venta de comida en tiendas comerciales, en especial la de platillos elaborados para las cenas de Navidad y Año Nuevo, y por supuesto los postres.

Los pasteles son los favoritos de muchos y en los últimos años ha incrementado la venta de estos para fechas especiales, volviéndose particularmente famosos los de ciertas cadenas comerciales como Costco.

Sin embargo, más allá de su sabor, estos pasteles se han hecho famosos en redes gracias a los revendedores, pues se ha vuelto común la práctica de comprar estos en grandes cantidades para luego venderlos por rebanadas.

Claro, no hay nada de malo con dicha práctica aunque muchos no están de acuerdo con ella. Sin embargo, puede existir un problema con ésta y es que los pasteles, al ser un alimento perecedero, tienen cierta fecha de caducidad, por lo que no pueden permanecer tantos días exhibidos para venta.

Ante dicho problema, aquí te decimos cuánto es lo que aproximadamente puede durar un pastel tras ser comprado.

¿Cuánto dura un pastel tras ser comprado?

De acuerdo a expertos, los pasteles frescos que no requieren ser refrigerados, como los bizcochos, pueden conservarse de 2 a 3 días en temperatura ambiente , siempre y cuando estén en un lugar fresco y seco.

Por otro lado, aquellos pasteles que contienen algún relleno o cobertura como crema, mermeladas o fruta, pueden durar de 3 a 5 días si se les conserva adecuadamente refrigerados.

Es muy importante tener en cuenta las condiciones climáticas, pues ante temperaturas muy extremas o húmedas, los alimentos pueden sufrir cambios.

También es importante recordar revisar la fecha de caducidad de cada producto, en especial de aquellos que, como los pasteles, tienen un tiempo de vida corto.

Recuerda que ante todo hay que priorizar la salud y por ello es de suma importancia saber qué es lo que vas a comer y las condiciones en las que ha estado.