¿Cuánto cuesta ver la obra de Aventurera de Irina Baeva? Piden respeto en redes

La obra de Aventurera, protagonizada por la actriz rusa, Irina Baeva, ha desencadenado todo tipo de comentarios al respecto y ahora, hay reacciones por el costo de su boleto.

Fue a finales de la semana pasada cuando Irina Baeva se volvió tendencia en redes sociales tras debutar como 'Elena Tejero', en la puesta en escena Aventurera, producción a cargo de Juan Osorio.

Lamentablemente, más que llamar la atención por su talento, la rusa desató las críticas de todos en redes sociales debido a su actuación durante la obra, la cual, de acuerdo con varios usuarios, es "insulsa", asegurando que Irina no sabía cantar, ni mucho menos bailar.

Ahora, a través de las redes sociales del programa El gordo y la flaca, internautas destacaron que las personas que iban a la obra pagaban para tener un "espectáculo de primer nivel", como el que la fallecida Carmelita Salinas mostraba, sin embargo, estas expectativas no se han cumplido.

“El público está pagando por un espectáculo, se merece respeto y algo con calidad. Si la hermosa chica no baila, no la pones porque el personaje es una vedette. Aquí se debe ser profesional y no romantizar la incapacidad y falta de talento. Y esto no es cruel o injusto”, comentó una persona.