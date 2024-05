'Cuando ya no esté, no me llores, vive feliz', recuerda las palabras de su madre antes de morir 

"Cuando yo ya no esté, no me llores, haz tu vida y vive feliz", esas fueron las últimas palabras que doña Mariana escuchó de su madre, una mujer que por diversas cuestiones (que prefiere no mencionar) tuvo que separarse de ella desde niña. Este Día de las Madres, Mariana acudió al panteón municipal de Lerdo a llevarle flores, como cada año, al igual que el Día de Muertos.

"Mi mamá nos dejó de chiquitos. Sus razones tendría. Por las vueltas que da la vida ya de grande nos volvimos a reunir. Ella ya estaba enferma. Mis hermanas no la volvieron a procurar, pero yo sí. La cuidé hasta el final", dice Mariana, quien hoy tiene más de 60 años de edad y año con año se acuerda de su madre. "Es que ella me dio la vida. Yo crecí e hice mi familia y siempre quise ser con mis hijos todo lo que ella no fue con nosotros, le tenía todavía coraje. Luego me di cuenta que todo eso no me llevaba a nada y mi madre ya estaba muy enferma. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios, nuestro Señor, y si él nos perdona a nosotros pues dije, ¿Quién soy yo para no perdonar a quien me dio la vida? Además ya habíamos perdido mucho tiempo", dice.

La tumba de su madre, una mujer poco convencional, este 10 de mayo lució arreglada y con flores. Doña Mariana recuerda cada año a su madre, de quien pidió omitir su nombre para respetar su memoria, pero asegura que era una persona de carácter "muy especial". "A todos nos llega nuestra hora y ella al final se arrepintió de muchas cosas, me dijo: cuando ya no esté, no me llores, haz tu vida y vive feliz. Y eso he procurado hacer toda mi vida y hasta que Dios nos dé licencia", acotó la mujer.

Más de 3 mil personas visitaron cementerio

Se registró la presencia de unas tres mil personas hasta las 1:30 de la tarde de este viernes en el panteón municipal de Lerdo, mismas que acudieron para honrar la memoria de sus seres queridos, principalmente madres y abuelas, en este día tan significativo.

La administración del Panteón Municipal de Ciudad Lerdo informó que este viernes 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres, se contó con una notable asistencia al cementerio de Lerdo, uno de los mas antiguos de La Comarca Lagunera.

La vigilancia y supervisión del evento estuvieron a cargo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, con apoyo de la dirección de Tránsito y Vialidad, quienes velaron por el bienestar y la seguridad de los visitantes.

Previamente se aplicaron medidas preventivas para garantizar una visita segura, incluyendo la atención especial a las altas temperaturas, la exposición a los rayos del sol y la importancia de mantenerse hidratado durante la estancia en el interior del panteón.

Un Panteón Antiguo

En el cementerio de Lerdo se pueden encontrar tumbas de principios de los años 1800. El panteón municipal lo es de forma oficial desde 1879 y en un inicio estaba dividido en dos áreas, el ala izquierda destinada para las familias de mayor capital económico y el ala derecha para el sector popular de la población.

Lleno de historias

La tumba de Enriqueta Crabtree de Gómez (4 de octubre de 1918) fue una de las más visitadas durante muchos años por las leyendas que se contaban a su alrededor. En su tumba había la escultura de mármol a la que de forma popular la gente en Lerdo conocía como "El Ángel del Amor". Desde 1920 hasta 1994 estuvo en la tumba y las jóvenes solteras acudían al lugar para pedir "milagros" de amor. El problema es que dejaban pintados besos en toda la escultura, razón por la cual la familia la removió y actualmente luce en el costado derecho exterior de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada frente a la Plaza Principal y a un costado de la Presidencia Municipal.