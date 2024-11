¿Cuándo se estrenará la serie The Pitt?

La serie dramática Max original de 15 episodios, The Pitt, de John Wells Productions y Warner Bros. Television, creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, se estrenará este enero de 2025 en Max.

De acuerdo con un comunicado, se trata de una examinación realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos de hoy, vistos a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania.

El elenco de la serie está compuesto por Noah Wyle (Dr. Michael "Robby" Robinavitch), Tracey Ifeachor (Dra. Collins), Patrick Marron Ball (Dr. Langdon), Supriya Ganesh (Dra. Mohan), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dra. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Katherine LaNasa (Dana Evans).

Es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, donde JWP tiene un acuerdo general. R. Scott Gemmill escribirá el primer episodio y será productor ejecutivo de la serie junto a Noah Wyle, el ganador del Emmy, John Wells (Animal Kingdom, Shameless, The West Wing, ER) y Erin Jontow de JWP (Animal Kingdom, Maid, Shameless), Simran Baidwan (Manifest, Ordinary Joe, The Good Doctor, Chicago Med) y Michael Hissrich (Shameless, The West Wing, Third Watch).