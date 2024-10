Cuando Chayanne jugó golf en Torreón y convivió con laguneros

En repetidas ocasiones, Chayanne ha dicho que es amante de golf.

Ahora que se ha anunciado que el boricua vendrá a Torreón en febrero de 2025, hay que recordar que en una de sus varias presentaciones en la Comarca aprovechó para jugar aquí dicho deporte.

El 8 de febrero de 2005, el astro se presentó en el Estado Rosa Laguna de Gómez Palacio y un día después se fue a practicar golf en un club campestre y El Siglo de Torreón presentó la exclusiva y los comentarios de personas que lo saludaron.

Estuvo en el lugar durante tres horas y media y hasta se dio tiempo para tomarse fotos y platicar con algunos fans,

Alrededor de las 11:00 horas, acompañado únicamente por dos guardaespaldas y vistiendo playera blanca, jeans y una gorra; el intérprete arribó a un club campestre para practicar su deporte favorito.

En su recorrido por los 18 hoyos contó con la compañía del profesional de golf Luis Basua, y por supuesto con sus inseparables guardaespaldas.

“Fuimos al club mi amiga Silvia, su hermano Luis Mario y yo. No lo vimos desde que llegamos, nos lo encontramos hasta que Luis Mario y yo subimos a un carrito de golf y nos dirigimos al campo. En eso venía (Chayanne) de frente en otro carrito acompañado del instructor, y como nos detuvimos, aproveché para acercarme a él”, contó en una nota publicada el jueves 10 del febrero de 2005 a El Siglo la lagunera Laura Zuñiga, quien fue una de las suertudas que trataron con él.

“Casualmente yo traía el periódico (El Siglo de Torreón) en el club)y cuando me bajé del carrito para saludarlo se lo enseñé, luego lo agarró y me lo autografió. En todo momento se portó muy sencillo, me preguntó qué me había parecido el show y me dijo que gracias por las flores”.

Los directivos del club manejaron de manera discreta la estancia del intérprete en el lugar, tratando de mantenerlo lejos de la gente en todo momento.