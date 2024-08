Cuáles son los mejores útiles escolares, según Profeco

El próximo lunes 26 de agosto los estudiantes de educación básica regresan a clases. En este marco, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un análisis de calidad y desempeño de las principales marcas de útiles escolares incluidos en la lista recomendada por la SEP, información que conviene conocer.

Con un total de 5 mil 309 pruebas se analizaron 90 marcas y 186 modelos, descubre aquí los resultados.

Cuadernos

Tamaño profesional plasta plastificada

Se incluyen dos modelos de la marca First Class: Sweet Candy 9496 y Jam Sound 9618. Asimismo, se añade a la lista un tercer cuaderno de la marca Norma modelo Color. Todos ellos presentaron una evaluación global muy buena con hojas de blancura alta, resistentes al borrado y con acabados sin defectos.

Tamaño profesional plasta no plastificada

En este apartado lideró el cuaderno Profesional de la marca Urman con una evaluación global de calidad excelente.

TAMBIÉN LEE Técnicas para lidiar con mala conducta de alumnos, según psicólogos

Estas estrategias combinan firmeza, empatía y constancia

Reglas

La marca Maped superó a las demás con sus modelos Estudiantil transparente y No. 26006. Sin embargo, Profeco recalca que ninguna regla alcanzó una evaluación excelente debido a fallas detectadas en los acabados, por tal razón sugiere verificar que se encuentren libres de imperfecciones a simple vista.

Plastilinas

En los primeros lugares de la tabla se posicionan dos modelos de distintas marcas con evaluación global de calidad de muy bueno: el modelo Plastilina de la marca Pelikan y el modelo Rojo de Smarty Colors.

Así también, señala que de los productos analizados la plastilina Jovi Patcolor tuvo 15.4% menos producto de lo que declara.

Tijeras

Con una evaluación excelente cuatro modelos de marcas chinas lideraron la tabla: los modelos Reflex 3D Vivo, para zurdos y No. 470222 de Maped junto con los modelos F-5 de PILOT y SCHR024 de RIHAN.

Entre los modelos que no cumplen con los criterios de evaluación establecidos ni especificaciones de seguridad se encuentran el modelo SPLASH de IKW, NST346 de PRI-MATE, UNI-10199 de Leoncito así como los modelos MT-5R y BT-5B de MAE.

Gomas o borradores

Todas calificaron como excelente en eficiencia, sin embargo, tres modelos destacaron en la evaluación global de calidad: Goma blanca B-30 (2017) de DIETRIX, Mini Softy de Maped y WS 30 de Pelikan.

TAMBIÉN LEE El ocio y la diversión son importantes para su educación

Hay que evitar saturar la agenda de los niños con actividades, pues puede ser contraproducente para su aprendizaje

Lápices adhesivos

Según Profeco, "curiosamente, 54% de las muestras analizadas ofrece más contenido del que declara; 25% está dentro de la tolerancia especificada por la NOM correspondiente, y los que faltan a ella son: UHU stic, con 11% menos; Pentel ERK08-1, 20% menos; Scotch, con 12.5% menos, y RIHAN TY310-8D/RH, con 23.8% menos producto de lo declarado".

Entre los mejores evaluados se encontraron LA101 de Resistol, Lápiz adhesivo de Leoncito, Lápiz adhesivo de Bully, Lápiz adhesivo de DIXON y Lápiz adhesivo de Pritt.

Bolígrafos

En el análisis se tomaron en cuenta bolígrafos de punto mediano en tinta azul con y sin mecanismo retráctil. Con evaluación global excelente sobresalieron los modelos Tratto de DIXON, 1B-B de Sierra, No. 52697 de Ofixpres y M-250C Cristal de BIC.

Lápices

Todos los modelos corresponden al grado 2 con una calificación de excelente en la eficiencia de borrado. En los primeros lugares se encontraron Ticonderoga de DIXON, Black Peps de Maped, Triangular de Norma y Paper Mate de Mirado.

Pegamentos líquidos

De acuerdo con la institución, "todos los pegamentos calificaron como excelente en pegado de papel, a excepción del Color's".

El mejor evaluado corresponde al No. 850 de Resistol, seguido del No. 9598 de DIETRIX, Kores Pegamento aroma a sandía de Glukids, entre otros. "Los que entregan menos producto de lo que declaran: Peg - A ◊ S, 23.1%; Color’s, 13.7%, y RoseArt No. 2208, 11.7%", dice Profeco.