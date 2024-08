¿Cuáles son las mejores canciones de Oasis, según la inteligencia artificial?

Oasis es una de las bandas más emblemáticas del britpop y del rock en general, y han dejado una marca indeleble en la música de los años 90 y principios de los 2000.

Luego de estar apartados de los escenarios por décadas, finalmente anunciaron que regresarían en una serie de conciertos en Europa.

Los músicos y hermanos británicos Noel y Liam Gallagher han dejado atrás un distanciamiento de 15 años al anunciar este martes el reencuentro de su banda de brit pop Oasis, que formaron en 1991 en su natal Mánchester.

Aquí te dejamos las que según la inteligencia artificial son sus mejores canciones.

1. "Wonderwall" (1995)

Álbum: (What’s the Story) Morning Glory?

Probablemente la canción más conocida de Oasis, "Wonderwall" es un himno de los años 90. Su melodía es inconfundible, y la letra, que habla sobre el anhelo y la esperanza, ha resonado con millones de personas alrededor del mundo. Noel Gallagher, quien escribió la canción, ha comentado que la letra es bastante abstracta, lo que permite que cada oyente le dé su propio significado.

2. "Don't Look Back in Anger" (1995)

Álbum: (What’s the Story) Morning Glory?

Por qué es especial: Esta canción es otro de los grandes éxitos de Oasis, y es una muestra perfecta del talento de Noel Gallagher como compositor. Es un llamado a dejar atrás los resentimientos y mirar hacia adelante con optimismo. La línea "So I start a revolution from my bed" es una referencia a John Lennon, lo que subraya la influencia de The Beatles en Oasis.

3. "Live Forever" (1994)

Álbum: Definitely Maybe

Por qué es especial: "Live Forever" es una de las primeras canciones de Oasis en convertirse en un éxito, y representa el espíritu de ambición y optimismo que definió a la banda en sus inicios. Fue escrita en respuesta al nihilismo del grunge, particularmente al tono pesimista de "I Hate Myself and Want to Die" de Nirvana, y marcó una diferencia al celebrar la vida en lugar de lamentarla.

4. "Champagne Supernova" (1995)

Álbum: (What’s the Story) Morning Glory?

Por qué es especial: Esta es una de las canciones más épicas de Oasis, con una duración de más de siete minutos. Es una mezcla de psicodelia y rock británico clásico, con una estructura que recuerda a las grandes baladas de los 60 y 70. La letra es enigmática y surrealista, pero la canción se destaca por su construcción musical y su poderosa interpretación vocal.

5. "Slide Away" (1994)

Álbum: Definitely Maybe

Por qué es especial: "Slide Away" es una de las canciones más emotivas de Oasis, y según Noel Gallagher, una de sus favoritas. Es una balada poderosa que combina una letra que habla de amor y pérdida con una instrumentación intensa. Aunque no fue lanzada como sencillo, se ha convertido en una de las favoritas entre los fanáticos.