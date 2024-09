¿Cuáles son las 6 mejores canciones de Kendrick Lamar según ChatGPT?

"Alright" (de To Pimp a Butterfly, 2015) - Un himno de esperanza y resistencia en tiempos de adversidad.

"King Kunta" (de To Pimp a Butterfly, 2015) - Un tema poderoso que mezcla funk y rap con una fuerte declaración política.

"The Heart Part 5" (de Mr. Morale & The Big Steppers, 2022) - Esta canción destaca por su profundidad lírica y su innovadora producción, continuando la serie de "The Heart" con una exploración introspectiva y social.