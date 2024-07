¿Cuáles son las 10 carreras universitarias con más arrepentidos?

Seguramente has escuchado a alguien decir "ojalá hubiera estudiado otra carrera", una frase bastante común especialmente en algunas carreras universitarias. Es de suma importancia ser consciente de que la insatisfacción no solo merma el desempeño laboral, si no también el propio bienestar.

Cada año, entre el 30 y 40 por ciento de universitarios cambia de carrera los primeros semestres, según refiere el sitio de Educación First. Factores como la idealización de la carrera, falta de orientación o información, son detonantes para tomar una decisión no adecuada.

Una vez que se incursionó en el campo es posible que enfrentarse a la falta de oportunidades laborales y la insatisfacción con las funciones que se realizan sean razones de arrepentimiento.

Antes de elegir carrera, conoce la condición laboral a la que podrías enfrentarte

ZipRecruiter, una aplicación para solicitantes de empleo y empleadores en Estados Unidos, en conjunto con LinkedIn Noticias España, difundieron una encuesta realizada a mil 500 egresados estadounidenses que arrojó la opinión de personas acerca de si elegirían una carrera distinta de ser posible. Esto dio como resultado un ranking que engloba la lista de carreras con más arrepentidos.

1. Periodismo

Egresados arrepentidos: 87%

2. Sociología

Egresados arrepentidos: 72%

3. Arte

Egresados arrepentidos: 72%

4. Comunicación

Egresados arrepentidos: 64%

5. Educación

Egresados arrepentidos: 61%

6. Mercadotecnia

Egresados arrepentidos: 60%

7. Asistencia Médica

Egresados arrepentidos: 58%

8. Ciencias políticas

Egresados arrepentidos: 56%

9. Biología

Egresados arrepentidos: 52%

10. Literatura y lenguaje

Egresados arrepentidos: 52%

En contraparte, ZipRecruiter detalla que las personas que menos se arrepienten son egresados de las carreras de Computación y Ciencias de la Información, Criminología e Ingeniería, principalmente.

A la lista también se añaden las carreras de Enfermería, Salud, Administración y dirección de empresas, Finanzas, Psicología, Construcción y Recursos Humanos. Y tú, ¿consideras que te haz equivocado al momento de elegir carrera?