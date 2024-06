¿Además de 'Checo' Pérez, cuáles corredores quedaron fuera en el Gran Premio de Canadá?

Este domingo, "Checo" Pérez quedó fuera del Gran Premio de Canadá tras chocar y sufrir afectaciones su vehículo.

Pérez chocó en la vuelta 53, y su alerón trasero terminó destrozado.

EL medio Fox Sports reportó que se abrió una investigación contra el piloto mexicano por su "regreso no seguro a la pista".

Con Checo, hasta la vuelta 56, sumaban fuera Sainz, Albon, Leclerc y Sargeant.

"Checo" Pérez había sido eliminado en la primera ronda de la calificación

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), subcampeón del mundo de Fórmula Uno el año pasado, que empezó decimosexto este domingo en el Gran Premio de Canadá, el noveno del año, declaró el sábado sobre el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde quedó eliminado en la primera ronda de la calificación (Q1), que "no tenía agarre y patinaba demasiado" y que su "calificación fue un desastre absoluto".

"En estas condiciones, de algún modo, no podíamos encender el eje trasero; no podía apoyarme en él en absoluto y no tenía confianza en ese momento para apretar a tope. Básicamente, no tenía agarre; patinaba demasiado y eso supuso que nuestra calificación fuese un desastre absoluto", dijo 'Checo', nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco) y que no pudo festejar el sábado, con un mejor resultado, su reciente renovación con la escudería austriaca hasta 2026.