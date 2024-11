¿Cuál será el impacto para Estados Unidos de los aranceles a México, Canadá y China?

La amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles a México, Canadá y aumentar los de China han generado reacciones por todos los países señalados y las fuerzas gobernantes.

Un elemento que no ha sido tocado en el análisis es el impacto que tendrán los aranceles en los estadounidenses cuyo poder adquisitivo se ha venido reduciendo, en parte por los aranceles aplicados en otros periodos de su historia reciente.

El académico Sina Golara, de la Georgia State University, que ha estudiado el impacto de los aranceles aplicados por Estados Unidos desarrolló en octubre pasado el articulo “Are tariffs good or bad for the economy? Research says they can be bad for the supply chain” donde señala que este impuesto ha tenido un “renacimiento mayor” en los últimos cinco años, si bien con la elección del presidente Joe Biden se pudo esperar un giro en la política, la realidad fue que extendió muchos de los gravámenes, aunque no todos que ya había impuesto Donald Trump durante su primer periodo además de autorizar nuevos aranceles.

En su investigación, Golara encontró que los aranceles pueden ofrecer cierta protección a ciertas industrias, pero también pueden crear ineficiencias para las industrias que fueron diseñadas a proteger, así como socios en la cadena de suministros.

Los aranceles, describió el profesor, pueden ofrecer un respiro breve e incluso ánimo psicológico en el público, pero previene que las empresas aborden problemas que llevaron a las desigualdades del mercado, afectando la innovación.

Ejemplo del fracaso de los aranceles

Un ejemplo que menciona el investigador previo a la época de Trump se remonta al primer periodo de Barack Obama, quien en 2009 impuso un gravamen del 35 % a las llantas chinas. Mientras Obama celebraba el aumento de producción de llantas en Estados Unidos y el haber salvado mil 200 empleos.

Un estudio tres años más tarde (2012) por el Peterson Institute of International Economics encontró que por los aranceles los estadounidenses terminaron pagando más por el producto, el costo de las llantas chinas se elevó 26 % y al enfrentar menos competencia, los productores domésticos subieron sus precios 3.2 por ciento.

En conjunta, el incremento de precios por los aranceles le costó a los estadounidenses un extra de 1.1 billones de dólares, lo que se tradujo en la pérdida estimada de 3 mil 731 empleos en el sector de servicios.

Un ejemplo más reciente, fue la aplicación de aranceles en 2018 por Estados Unidos a productos de China, lo cual Golara y otros académicos encontraron, elevó los costos para los consumidores en 51 billones de dólares al año.

El daño a la economía de Estados Unidos y sus consumidores

Hace unas semanas, la organización The Tax Foundation documentó al menos una docena de estimados sobre la propuesta de Donald Trump de imponer aranceles, advirtiendo que será dañino para la economía de Estados Unidos, al reducir el comercio, alterar la producción y llevar a menores estándares de vida.

Los aranceles son un impuesto que se aplica a las mercancías importadas y se aplican en la frontera cuando un negocio o una persona en Estados Unidos quiere consumir el producto, esto eleva el costo de los productos que vienen de fuera e incentiva a los consumidores a acudir a negocios locales quienes ahora tendrán espacio para subir sus precios.

Como explicó hace una semana la Dra. Patricia Pozos Rivera de la UNAM, los aranceles son un impuesto que los productores trasladan directamente al bolsillo de los consumidores, "por lo regular no son los empresarios los que absorben ese costo, sino que lo trasladan al precio final".

A la larga, los aranceles encogen el tamaño de la economía al reducir el trabajo y la inversión, señaló The Tax Foundation al apuntar que muchos estudios calcularon que con la guerra comercial de su primer mandato los efectos económicos fueron una disminución de entre el 0.2 y el 0.7 por ciento.

Esto sin contar los aranceles que puedan aplicar los países sancionados a los productos estadounidenses.