¿Cuál fue la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Pablo Escobar?

Roberto Gómez Bolaños creó una de las producciones más famosas de la televisión, El Chavo del 8.

Fue tanto el éxito de esta serie que la emisión logró recorrer diversos partes de México y América Latina, logrando conseguir diversos fanáticos a lo largo del continente, siendo Colombia y Argentina su mercado principal, claro, después de México.

Sin embargo, había sido este mismo éxito el que habría provocado las supuestas conexiones entre el elenco del Chavo del 8 y miembros del narcotráfico, quienes habrían pedido un show privado.

En 2015, un año después del fallecimiento de Roberto, Carlos Villagrán, quien interpretaba a ‘Kiko’, le dijo a varios medios mexicanos y colombianos que Gómez Bolaños había aceptado dinero de varios narcotraficantes para hacer fiestas y que en un momento, en una de sus visitas a Colombia, él y sus compañeros habían tenido contacto con Pablo Escobar.

El también actor reveló que en los años 80, 'Chespirito' había recibido una oferta de alrededor de un millón de dólares de la época para actuar en Medellín, en un evento llevado a cabo por Escobar. Carlos asegura haberse negado a ir, pero hubo compañeros que sí aceptaron.

“Yo no fui y tengo ese orgullo de decir, no fui, pero sí fue Roberto, no sé cuántos fueron con él, pero yo no asistí, a mí me llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares y eso me causó escalofríos”, contó Villagrán.

Cabe destacar que estos rumores sonaban incluso cuando Gómez Bolaños aún estaba con vida, sin embargo, siempre negó tener alguna conexión con algún tipo de grupo delictivo, incluso, el mismo Juan Pablo Escobar, hijo del capo colombiano desmintió este rumor, a negando que su padre haya contratado al elenco.