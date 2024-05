¿Cuál fue la reacción de AMLO al debate presidencial y las marchas de la Marea Rosa?

Este lunes, el presidente López Obrador ofreció su conferencia de prensa, la “mañanera”, donde abordó el tercer y último debate presidencial de ayer domingo 19 y la marcha de la Marea Rosa en ciudades de México.

"Estamos a 15 días, menos, de la elección presidencial y ayer fue un día, en efecto intenso; de manifestaciones y de debate y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica, el Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la bandera nacional".

Sobre el debate opinó "los ciudadanos ya saben, porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento, 'está bateando arriba de 300', el pueblo es mucha pieza".

Destacó "está muy politizado el pueblo de México, muy consciente; la verdad no es poca cosa, el cambio de mentalidad puede llevar siglos, es complejo, no son 'guajolotas ni tamales de chipilín'".

López Obrador agregó "se ha llevado a cabo este proceso, en los últimos tiempos, con la participación de millones de mexicanas, mexicanos, no exagero si sostengo que son de los ciudadanos más conscientes del mundo".

A lo que sentenció "por eso vamos muy bien, requetebién. No estoy hablando de lo económico, no es solo de dominio público sino se advierte, se percibe, se siente en la economía popular, la economía familiar...las cifras no mienten, se ha incrementado el salario mínimo y el salario promedio en México como nunca en medio siglo".

Esto sucede a dos semanas de las más grandes elecciones en México, ya que se renovara la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados; nueve estados determinarán a su nuevo gobernador; así como los nuevos representantes a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, Congresos locales, Ayuntamientos y juntas municipales.

Un total de 19 mil cargos.