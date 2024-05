¿Cual es la relación de Julieta Venegas con el Cruz Azul?

Aficionados del Cruz Azul piden que Julieta Vengas se presente en la final ante el América.

Será este jueves y sábado cuando Cruz Azul y América se vean las caras para disputarse la final de la Liga MX, donde se decidirá al máximo ganador del futbol mexicano.

Mientras esto sucede, la afición cementera está buscando que la suerte esté de su lado, por lo que están buscando que Julieta Venegas entone uno de sus más grandes éxitos, Andar conmigo, el cual es bastante especial para el club.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante ha sido 'invadida' con miles de cometarios por parte de aficionados de Cruz Azul, donde le piden que se presente en la final de ida, la cual se va a llevar a cabo este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Julieta sabes quién soy, me conoces. ¡Tu fan número uno! Te lo ruego, preséntate en la Final de mi Cruz Azul, me harías más feliz como en cada concierto”, “Aquí sentada esperando que publique algún estado relacionado con La Máquina… Dime si tú quisieras andar conmigo oh, oh, oh”, señalaron, “¿El jueves, entonces?", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

¿Por qué la canción Andar conmigo es tan especial para el Cruz Azul?

Todo comenzó cuando el director técnico del Cruz Azul, Martín Anselmi, dio a conocer su renovación utilizando la canción de Julieta Venegas, una noticia que alegró a todos los aficionados.

Desde ese momento, la canción se ha escuchado en los partidos ante Pumas y Monterrey, partidos de cuartos y semifinales respectivamente, donde la máquina salió victoriosa, por lo que buscan que esta 'suerte' también les sonría para ganar la final del fútbol mexicano.