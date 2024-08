¿Cuál es la polémica detrás del personaje de 'Xavier Thorpe' en Melina?

A pesar del éxito de 'Wednesday' y la confirmación de una segunda temporada de la serie de Netflix dirigida por Tim Burton, las acusaciones contra Percy Hynes White, quien interpreta a Xavier Thorpe en la primera temporada junto a Jenna Ortega, han empañado el logro.

El actor, conocido por sus papeles en 'Edge of Winter' y 'A Christmas Horror Story', enfrenta acusaciones de acoso y agresión sexual por parte de varias jóvenes de su instituto. También se le ha imputado la difusión de fotos desnudas sin consentimiento y conductas racistas.

Las acusaciones

La primera en hacer la denuncia pública fue la usuaria de Twitter @milkievich, quien en un hilo detalló los incidentes ocurridos en las fiestas organizadas por el actor de 21 años con sus amigos durante su época de secundaria en Toronto.

Según el tuit “invitaban explícitamente a mujeres que pensaban que estaban buenas para poder emborracharlas y tener sexo con ellas”. Además, contó que Percy Hynes White compartía fotos íntimas de sus novias y otras chicas.

¿Fuera de la segunda temporada?

El pasado 7 de mayo, Netfllix compartió en Instagram una fotografía con lo que sería el elenco de la segunda temporada en la que Percy no aparece, las fanáticas de esta serie comenzaron a llenar la publicación con comentarios preguntanto por el actor.

Percy había negado las acusaciones que hicieron en su contra, sin embargo, parece que quedó fuera de este proyecto.

“Los rumores son falsos. No puedo aceptar la representación de mí como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Estos son el tipo de afirmaciones dañinas y sin fundamento que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente. Estoy muy agradecido por todos los que me apoyaron y me ayudaron a compartir los hechos. El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe cesar, por favor. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto”, puntualizó el actor.