¿Cuál es la nueva polémica de Ninel Conde con Alejandra Guzmán y qué se dijeron?

Las enemistades de los famosos suele ser algo muy controversial por las declaraciones que se llegan a hacer enfrente de los medios de comunicación, como pasó hace poco con Ninel Conde y Alejandra Guzmán.

Todo el problema comenzó Alejandra Guzmán asistió al programa Despierta América, donde hizo unos fuertes comentarios sobre Ninel Conte, la hija de Silvia Pinal critico la apariencia de Conde y su vida personal. La Guzmán no se guardo nada y despotrico contra su colega, recordando que no es la única que ha tenido problemas con 'El bombón asesino'.

Alejandra aseguró que Ninel "se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar". Aquella frase causó mucho revuelto y más cuando la Guzmán comentó: "El karma es el karma", refiriéndose a que Conde deberá pagar por sus actos.

La Guzmán ataca de nuevo

En lugar de retractarse, Guzmán reiteró su postura en una reciente aparición en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue nuevamente abordada por los reporteros de Despierta América.

"No me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final ella se hace... y sabe dónde anda Larry?", con este comentario se refirió a la expareja de Ninel, quien está acusado de varios casos de fraudes millonarios, lo que ha aumentado la controversia y siguiendo la disputa entre ambas famosas.

Ninel responde

En respuesta a los comentarios de Guzmán, Ninel Conde optó por contestar de manera pública y directa durante una entrevista en el programa En casa con Telemundo. Con un tono sereno, la cantante abordó el asunto desde una perspectiva distinta, evitando descalificaciones, pero exigiendo respeto y mayor claridad.