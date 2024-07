¿Cuál es la mejor Afore según la Condusef?

Si comenzaste a trabajar después del 97, seguro habrás escuchado de las Afore, instituciones financieras que administran los recursos de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores.

Elegir la Afore correcta, de las que existen al menos 10 que operan en México, representa una de las decisiones financieras más relevantes en la vida de los ahorradores, ya que repercutirá en las finanzas personales futuras.

Lo recomendable es elegir una Afore con altos rendimientos y bajas comisiones, ya que esto puede impactar el tamaño de la pensión a la que tendrás derecho en el retiro.

Rendimientos y Comisiones de las Afore

Estos son la ganancia o utilidad total que se obtiene de una inversión. En el caso de las Afore se obtienen a partir de una SIEFORE, un fondo de inversión en el cual las Afore invierten los recursos de los trabajadores.

La mejor SIEFORE básica inicial para todos aquellos nacidos a partir de 1995 y según cifras consultadas por la Conasar es la Afore en Profuturo que tiene un rendimiento neto de 6.61 %, a la que le siguen cualquiera de las siguientes:

Es de considerarse que este indicador no incluye la deducción de las comisiones aplicables.

Las comisiones son los importes que las entidades financieras cobran a los clientes por la prestación de servicios.

De conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en una sesión extraordinaria celebrada el pasado 29 de noviembre, la junta de gobierno de la Consar con representación de los sectores obrero, patronal y gubernamental aprobó que las comisiones sean las siguientes:

Hasta octubre de 2023, los activos netos se ubicaron en 5.4 billones de pesos, ya que a partir de la reforma de 2020 las aportaciones de los patrones se incrementaron.

Otro factor esencial para contemplar a la hora de elegir una Afore es el de las reclamaciones.

Las más usuales son la solicitud de trámite no atendida o no concluida; separación de cuentas no concluida o no atendida; unificación de cuentas no atendida o no concluida e inconformidad con el monto de retiro liquidado.

Hasta marzo de 2024, la Afore XXI Banorte ocupaba el 18 % del total de las reclamaciones, seguida por Afore Azteca con el 15 %, Sura con el 13 %, Coppel y Citibanamex con el 11 %; e InverCap con el 10 por ciento.

Las cinco Afore con más reclamaciones por cada millón de trabajadores registrados fueron InverCap, Principal, Pensionissste, Sura y Afore XXI Banorte.

Es de reconocerse que entre las Afore que resuelven más a favor del usuario están aquellas que tienen más reclamaciones como es el caso de InverCap, Coppel, Sura, Citibanamex y Afore XXI Banorte.

Coahuila está entre los estados con mayor número de reclamaciones al ocupar el séptimo lugar, por delante de Guanajuato y distante de la Ciudad de México que se ubica en el primero.