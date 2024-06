¿Cuál es la diferencia de edades entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?; conoce su historia de amor

Sabrina Carpenter es una de las estrellas de la música pop más importantes de la actualidad, después de su éxito mundial con el tema número uno, Espresso, su debut en el programa Saturday Night Live y su animado set en Coachella, la artista regresó con un nuevo sencillo llamado Please, Please, Please.

Este nuevo lanzamiento de Sabrina es el segundo sencillo de su ansiado nuevo álbum de estudio, Short n’ Sweet, el cual verá la luz el 23 de agosto de 2024.

Para su nuevo sencillo, Sabrina ha decidido trabajar con los reconocidos productores ganadores del Grammy, Jack Antonoff y Amy Allen.

De acuerdo a un comunicado de Universal Music México, la canción Please, Please, Please, destaca por sus letras “afiladas” y su característica entrega conversacional sobre una producción optimista mientras suplica: "Por favor, por favor, por favor, no demuestres que tengo razón. ¡Por favor, por favor, por favor, no me hagas llorar cuando me maquillé tan bien!"

Ha sido, sin embargo, el video musical de esta canción el que más ha llamado la atención.

El clip que está dirigido por Bardia Zeinali, genio detrás de otros videos musicales icónicos del pop, ha trabajado con Ariana Grande para el video In My Head y Dance to This, canción que interpreta junto a Troye Sivan, además, otros de los trabajos de este director son Star-Crossed: The Films de Kacey Musgraves.

Pero es la presencia del actor Barry Keoghan (conocido por su trabajo en Saltburn y The Banshees of Inisherin) la que ha impactado entre los fans de Sabrina, pues este par de famosos se han convertido en uno de los romances favoritos de Hollywood, haciéndose presentes en diferentes eventos y alfombras rojas como la Met Gala 2024 y el after party de los Premios Oscar 2024.

La historia del video de Please, Please, Please muestra un amor prisionero

Sabrina y Barry han decidido llevar su relación al siguiente nivel, pues ahora protagonizan juntos un video musical.

En las primeras escenas vemos a Sabrina salir de prisión, mientras que ella ve a Barry entrando a la cárcel, esposado y escoltado por un grupo de policías.

Luego se ve como Sabrina realiza visitas a la prisión para ver a su amado, más tarde es ella quien lo recoge una vez que queda libre.

Sin embargo, parecen no aprender la lección, ya que nuevamente se meten en problemas con un grupo criminal, en otra escena cometen un asalto.

Y otra vez, el amado de Sabrina es arrestado y parece ser una historia que se repite y no tiene propósito de tener un final.

Sin embargo, las expresiones de Sabrina dan a entender que está cansada de la situación, algo que más tarde queda reflejado cuando es ella misma quien deja amarrado a su amante y lo deja atrás.

Sin duda, la química que existe entre la pareja ayuda para que el video de Please, Please, Please se sienta como ver una película romántica de criminales, al puro estilo de Bonnie & Clyde (1967) de Arthur Penn o una referencia más reciente, Queen & Slim (2019) de Melina Matsoukas.

¿Cómo se conocieron Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?

Queda claro que Sabrina y Barry son la pareja del momento, sin embargo, ¿cómo es que surgió este romance?

Los rumores en torno a esta relación comenzaron desde el 20 de septiembre de 2023, cuando la cantante de éxitos como Nonsense y Espresso, acudió a la premier de la película Saltburn, de la que Barry Keoghan es protagonista.

Cabe señalar que previo a este encuentro, meses antes, el actor se había separado de su pareja, Alyson Kierans, con quien comparte un hijo llamado Brandon.

De acuerdo a Marie Claire, hay reportes que señalan que se conocieron por primera vez en la Semana de la Moda de París, en el desfile de primavera/verano 2024 de Givenchy.

Más tarde, fueron vistos en el mes de diciembre teniendo una cita romántica en un restaurante de California, esto fue dado a conocer por diversos medios estadounidenses.

Esa cita fue el inicio de los rumores de una relación.

Desde entonces comenzaron a aparecer en los mismos eventos, aunque no juntos, sin embargo, la relación se confirmó cuando fueron captados juntos en la after party de los Grammy.

Luego comenzaron a tener interacciones en redes sociales que dejaron en evidencia la química que existía entre ambos.

No solo eso, sino que también Barry acudió a algunas fechas del The Eras Tour de Taylor Swift, gira de la que Sabrina abrió varios conciertos. De hecho, se presentó en México previo a los shows de la intérprete de Shake it Off. Los videos se pueden encontrar en redes sociales como TikTok.

Un momento que llamó la atención fue la presentación de Sabrina en Coachella, pues Barry fue captado grabando a la cantante durante su participación en el reconocido festival de música.

Ahora la pareja ya se muestra de manera abierta, mostrándose juntos en diferentes eventos, incluida la Met Gala.

¿Cuál es la diferencia de edades entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?

Algo que ha llamado la atención son las edades, debido a que Sabrina es una estrella nacida en Disney Channel, pues fue protagonista de la serie Girl Meet World (2014-2017). Por esta razón, para muchos, Sabrina es muy joven.

Sin embargo, la diferencia de edades no es tan grande como se supone, ya que actualmente Barry tiene 31 años de edad (17 de octubre de 1992) y Sabrina Carpenter tiene 25 años de edad (11 de mayo de 1999), se llevan solamente siete años.