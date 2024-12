¡Cruzazuleada!

l América lo hizo de nuevo. No se olvidó de su ADN ganador. Un pase a la final que siempre será recordado. Con la misma facilidad con la que respiran, las Águilas volvieron a dejar en el suelo al Cruz Azul, aplastando sus sueños, con una actuación épica, pero también con la precisión de un cirujano para golpear en los momentos más importantes (3-4 global).

En esta semifinal, el destino del equipo celeste ya parecía sellado antes de que el árbitro pitara el final, mientras que el América confirmó que, cuando se trata de enfrentarse a La Máquina, no hay misterio. Un cuarto de siglo de dominio azulcrema en fases finales.

Cuatro veces llegaron las Águilas y cuatro errores le costaron el partido (y el histórico torneo) al Cruz Azul. Los de Coapa ahora enfrentarán a los Rayados, en busca del primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos.

Alejandro Zendejas, Richard Sánchez y Ramón Juárez hicieron las anotaciones de las Águilas, esas que parecían matar la ilusión azul.

Revivida gracias a Ignacio Rivero, Gabriel Fernández y Amaury Morales. La Máquina parecía lograr el milagro, muy cerca del final.

No importó cuánto lo intentaron los celestes, no importaron sus esperanzas de fulminar esa maldición que los persigue cada vez que enfrentan a las Águilas. El resultado fue el mismo: Una derrota que les hizo añicos el corazón.

Aquel equipo líder de los 42 puntos quedará como una anécdota, porque no pudo lograr el título. El gran año de Martín Anselmi estará marcado por dos eliminaciones ante su gran rival.

El polémico penalti sobre Erick Sánchez definió todo. Rodrigo Aguirre lo cobró con frialdad y mandó al América a la final, porque el guion indica que debe ser así cada que enfrenta al Cruz Azul.

GRAN FINAL

Ambos tienen deseos muy grandes. Por un lado, las Águilas buscan el tricampeonato y, además, con vengarse de la derrota en el Apertura 2019, mientras la Pandilla quiere la sexta estrella y romper la maldición de las finales de Liga en el Gigante de Acero.

Esta no será la primera vez que se enfrenten en una final. Sin embargo, el historial está a favor de los regiomontanos, que buscan su sexta estrella después de cinco años.

SORPRENDIDO

El entrenador brasileño André Jardine no pensó que la clasificación a la tercera final seguida por el título en México tendría tanto drama envuelto en la serie que han gando a Cruz Azul.

"Fue una noche que no vamos a olvidar nunca. No pensamos que sería con tanto drama, pero sabíamos que seríamos capaces de ganar mostrando la versión del América bicampeón", afirmó el técnico, que ha llevado al equipo azulcrema a la conquista de dos títulos seguidos, y ahora busca el tercero.

Jardine destacó el desempeño de sus jugadores para sobreponerse a las adversidades de un torneo en el que perdieron a muchos jugadores por lesión.

"Fue una noche maravillosa para nosotros. Hablaron mucha mierda de nosotros en el torneo, nos colocaron como víctimas, pero seguimos trabajando, no empezamos bien, por eso me siento muy feliz. Ahora no podemos disfrutar tanto porque desde mañana ya tenemos que pensar en la final", dijo.

El campeón del Torneo Apertura 2023 y del Clausura 2024 busca en la final del Apertura 2024 el decimosexto título, que lo confirmaría como el máximo ganador en la historia de la Liga MX.